Un piatto di pastina con brodo vegetale e crema di ceci da mangiare in inverno

In gran parte delle regioni italiane, sembra essere ritornata l’estate. Le temperature di questi giorni, infatti, sono ben al di sopra le medie stagionali. L’arrivo del freddo più intenso, quindi, verrà nuovamente rimandato alle prossime settimane e, quando arriverà, bisognerà essere pronti, soprattutto in cucina.

Tra non molto, quindi, ritorneremo a mangiare delle ottime pietanze calde, che potremmo così servire sia a pranzo che a cena. Nella ricetta di oggi, vedremo un piatto in particolare che sicuramente ci terrà compagnia per tutto l’inverno. Per farlo, ci serviranno:

400 g di ceci cotti a vapore;

320 g di pastina;

150 g di gorgonzola;

70 g di speck;

150 g di pomodorini;

150 g di sedano;

uno spicchio d’aglio;

una carota;

una cipolla dorata;

pepe nero in grani;

rosmarino;

sale;

olio EVO.

Come preparare un delizioso brodo di verdure senza aggiungere il dado

Per prima cosa, prepariamo un bel bordo vegetale. Peliamo, quindi, la carota e tagliamola in 3 pezzi in maniera grossolana. Fatto ciò, eliminiamo le estremità del sedano, comprese le foglie, e tagliamo la parte rimanente, anche qui, in vari pezzetti. A questo punto, tagliamo a metà sia i pomodorini che la cipolla. Ora versiamo tutto all’interno di una pentola, versiamo circa 2 l di acqua e portiamo il tutto a bollore. Una volta raggiunto, abbassiamo la fiamma e lasciamo sobbollire per circa 45-60 minuti, aggiustando anche di sale. Terminata la cottura, filtriamo il brodo e teniamolo al caldo nella pentola. In alternativa, se non disponiamo degli ingredienti riportati sopra, possiamo utilizzare altre verdure altrettanto valide.

Un piatto di pastina con brodo vegetale da valorizzare con ceci, gorgonzola e speck

Ora occupiamoci della preparazione vera e propria. Prendiamo, quindi, i ceci in scatola e versiamoli all’interno di un colino, così da eliminarne l’acqua. Sciacquiamoli sotto l’acqua fredda per qualche minuto e, dopo di che, trasferiamone circa ¾ nel bicchiere del frullatore. In quest’ultimo, dovremmo poi aggiungere anche 2 cucchiai di olio EVO, un pizzico di sale e un mestolo di brodo vegetale. Fatto ciò, frulliamo tutti gli ingredienti fino ad ottenere una crema abbastanza densa.

In un’altra pentola, facciamo riscaldare 3 cucchiai di olio EVO, inserendo anche 2 spicchi d’aglio e un paio di rametti di rosmarino. Lasciamo insaporire bene e, dopo di che, aggiungiamo anche la parte di ceci rimanenti. Dopo qualche minuto, togliamo l’aglio ed il rosmarino ed aggiungiamo tutta la crema di ceci e un mestolo di brodo. Mescoliamo bene e lasciamo cuocere per circa 5-6 minuti.

Le ultime fasi della ricetta

A questo punto, versiamo la pastina (che possiamo scegliere fra puntine, stelline, ditalini e così via) ed aggiungiamo 3 mestoli di brodo. Continuiamo a cuocere, seguendo il minutaggio riportato sulla confezione della pasta e, verso metà cottura, versiamo anche lo speck. Terminata questa fase, ora spostiamo la pentola da fuoco, aggiungiamo il gorgonzola ed iniziamo a mantecare. Quando tutto il formaggio si sarà ben amalgamato, possiamo finalmente impiattare e servire a tavola un piatto di pastina con brodo e degli ingredienti davvero deliziosi.