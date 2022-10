Cosa cucinare di caldo per cena e quali sono i cibi fondamentali in inverno

Quando arriva il grande freddo, le temperature rigide non si combattono solo accendendo il camino o la stufa a pellet. Ma anche cucinando e servendo a tavola del buon cibo caldo. Durante la stagione fredda, infatti, quello caldo è un cibo che conforta e che nutre facendo però sempre attenzione a selezionare prodotti alimentari che siano freschi e di stagione.

Vediamo allora di fornire alcune idee di ricette proprio su cosa mangiare in inverno. Ed anche quali sono gli alimenti che non dovrebbero mai mancare con il grande freddo nella dispensa.

Cosa cucinare di caldo per cena e cosa tenere in dispensa con il grande freddo

Nel dettaglio, sono i prodotti della terra quelli che in inverno ci permettono di mangiare e, nello stesso tempo, di scaldarsi. Con i vegetali di stagione che, in questo periodo, spaziano dagli spinaci alla verza, passando per i broccoli, per la zucca, per le patate dolci e per le carote.

Ovverosia tutti cibi che, con ricette come le zuppe ed i minestroni, combattono il freddo. E, nello stesso tempo, rappresentano una fonte di preziose vitamine e di sali minerali che, naturalmente, rafforzano le nostre difese immunitarie. Basti pensare, per esempio, alle vitamine contenute nella verdura che sono alleate della pelle liscia e lucente. Così come le verdure, ricche di fibre, agevolano il transito intestinale.

Ecco, quindi, cosa cucinare di caldo per cena. Ovverosia quali sono alcune delle materie prime da utilizzare in cucina quando arriva il grande freddo. Per esempio, una minestra con le patate, con le carote e con l’aggiunta di sedano. Oppure una bella vellutata di broccoli. Vediamo allora quali sono gli ingredienti da utilizzare per queste due ricette.

Come preparare la minestra con patate oppure la vellutata di broccoli

In particolare, la minestra con le carote, con le patate e con l’aggiunta di sedano si può preparare scegliendo come pasta i ditaloni rigati. Aggiungendo la passata di pomodoro e servendo a tavola ogni piatto di portata con un bel giro di olio d’oliva extravergine.

La vellutata di broccoli, a sua volta, è un piatto ideale contro il freddo. Ed anche molto semplice da preparare. con il brodo vegetale, con una cipolla, con l’immancabile olio di oliva extravergine, con una spolverata di formaggio parmigiano reggiano e, per chi vuole, pure con un pizzico di sale. Con la pietanza che si può ulteriormente rinforzare, rendendola un piatto unico per la cena, aggiungendo i crostini di pane.

