Un piatto completo, veloce e nutriente per una cena tra amici? Ecco cosa ci suggerisce Diego Abatantuono

Con la bella stagione si inizierà sicuramente a stare fuori più a lungo di sera. Quindi, cene conviviali, con amici e parenti, magari in giardini e terrazzi, per i più fortunati. Il tempo volge al bello, le giornate sono sempre più lunghe e c’è voglia di riunirsi. Ovviamente, il cibo è fondamentale tanto quanto la compagnia. Vediamo cosa si potrebbe preparare in poco tempo, unendo magari primo e secondo in un unico piatto completo. Lo spunto ce lo dà Diego Abatantuono, con una delle sue ricette preferite. Scopriamo quale.

Compie 10 anni il ristorante del comico milanese, aperto un po’ per gioco nel 2013, proponendo specialità a base di polpetta. Un luogo divenuto iconico, in Via Vigevano, nel cuore dei Navigli, dove poter assaggiare il piatto preferito da Diego Abatantuono. In particolare il favoloso spaghetto con le polpette.

Chi è Diego Abatantuono

Milanese, classe 1955, tra gli artefici del fenomeno Derby, il locale che ha segnato la vita notturna del capoluogo meneghino, costruendo artisti di fama come Renato Pozzetto, Massimo Boldi, Teo Teocoli, Enzo Jannacci, Giorgio Faletti, solo per citarne alcuni. Abatantuono diverrà famoso con il cinema e con le memorabili interpretazioni di “Eccezzziunale… veramente” e di “I fichissimi”, prima di dedicarsi a un cinema diverso e più impegnato, con Pupi Avati, che fu il primo a scommettere sulle sue qualità anche in ruoli drammatici. Poi, la grande soddisfazione del film “Mediterraneo”, con cui Gabriele Salvatores vinse l’Oscar nel 1992. Un cast di amici, da lui magistralmente capitanato, con Claudio Bisio, Ugo Conti, Giuseppe Cederna e Antonio Catania.

Per condividere momenti conviviali insieme a loro, nacque l’idea di aprire un ristorante, il Meetball Family, che offrisse ai clienti il cibo preferito da Abatantuono, ovvero le polpette. Ebbene sì, l’attore che ha portato in scena, tra gli altri, “Attila, flagello di Dio” e il super ultrà del Milan Donato Cavallo, ama tantissimo la carne, soprattutto se abbinata ai classici primi, pasta e riso.

Un piatto completo, veloce e nutriente per una cena, ecco la proposta di Abatantuono

È proprio questo l’abbinamento che potremmo utilizzare per una serata in compagnia, basata su un piatto unico, buono, completo e nutriente. Un risotto di qualità, con la carne trita delle polpette ad arricchirlo. 300 grammi di scelta, per 4 persone. Questa è la dose consigliata. Prima di tutto, però, bisogna pensare al soffritto, che Diego arricchisce con aglio e cipolla, in modo da renderlo più saporito. Quindi, mettere la carne nella padella e farla rosolare per un paio di minuti prima di aggiungere il riso. A questo punto, versiamo mezzo bicchiere di vino bianco e lasciamo sfumare a fuoco medio. Procedimento che Abatantuono ripete per un paio di volte, prima di cuocere il tutto con del brodo vegetale.

Dopo circa una ventina di minuti, il risotto alla carne sarà pronto. A questo punto, potremo mantecare con del parmigiano, del rosmarino e della salsa alla soia, in sostituzione del burro. Un piatto che Diego Abatantuono propone agli amici, anche se poi nel suo ristorante è la pasta a essere abbinata con le polpette, in un mix che ha conquistato gran parte dei milanesi, che accorrono in Porta Genova per assaggiare questa specialità. Invece, a casa, per un piatto completo, veloce e nutriente per una cena informale tra amici, ecco che potremmo proporre questo risotto alla carne che in pochi minuti saprà conquistare anche i palati più fini.