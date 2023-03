Belle case anche a meno di 40.000 euro in questa affascinate località sul lago dove vive Renato Pozzetto

L’Italia possiede numerosi laghi di varie dimensioni che un tempo erano mete turistiche esclusive per nobili e borghesi. Negli ultimi tempi, la passione per i laghi sta tornando in auge, causando un aumento del turismo estivo e degli investimenti immobiliari. In particolare, un lago nel Nord Italia sembra stia riacquistando interesse.

Il Nord Italia è particolarmente ricco di bacini lacustri come il Lago di Garda, i laghi di Como e Lecco, il Lago Maggiore e il Lago di Iseo. Un tempo questi erano luoghi ideali per le vacanze estive per chi viveva nel Nord del Paese. Questo perché, rispetto alle regioni Centro e Sud, gli abitanti del Nord trovano più difficoltoso raggiungere il mare. Un tempo senza i mezzi di trasporto attuali, per molti nel Nord Italia era più semplice trascorrere le vacanze estive in riva a un lago che in riva al mare.

Lago di Como e Lago Maggiore: le bellezze nascoste dei bacini lacustri italiani

Le bellissime ville che si possono ammirare dalle rive dei principali bacini lacustri italiani sono spesso dei veri e propri capolavori architettonici. In particolare, sul Lago di Como, Villa d’Este è famosa per ospitare il forum economico Ambrosetti, che richiama economisti da tutto il mondo. E cosa dire dell’incipit del più importante romanzo italiano, padre di tutti i romanzi, che cita il Lago di Como. Chi non conosce l’inizio dei Promessi Sposi: “Quel ramo del Lago di Como, che volge a mezzogiorno…”?

Nonostante la forte concorrenza del Lago di Como e, in parte, del Lago di Garda, anche le località sulle rive del Lago Maggiore, situato a Nord Italia e diviso tra Lombardia, Piemonte e Ticino svizzero, sono altrettanto affascinanti. Recentemente, le celebrità hanno ripreso ad affacciarsi sulle rive del lago, che talvolta nasconde ville di una bellezza mozzafiato. Questo sta contribuendo al ritorno del turismo di massa e all’interesse per il mercato immobiliare.

Trovare casa sul Lago Maggiore in una delle località più famose

Chi ad una casa al mare in Liguria o Emilia preferisce una al lago, sul Lago Maggiore può trovare delle ottime occasioni immobiliari. Se ami l’atmosfera lacustre o sei alla ricerca di un investimento redditizio, vale la pena valutare l’acquisto di una casa in questa zona. Per esempio a Laveno Mombello le opportunità immobiliari non mancano, per tutte le tasche.

Renato Pozzetto, celebre attore di numerosi film comici, è originario di Laveno Mombello. Qui ha girato alcune scene dei suoi film e ha aperto un albergo frequentato da molti personaggi famosi. Se vuoi diventare vicino di casa di Pozzetto, ci sono molte opzioni convenienti di belle case anche a meno di 40.000 euro.

Belle case anche a meno di 40.000 euro a Laveno Mombello

Ad esempio, un appartamento di 98 metri quadri nel centro di Laveno può essere tuo per soli 39.000 euro. Inoltre qui si trovano, offerte per appartamenti tra i 60 e i 90 metri quadri, sempre in centro, con prezzi tra i 50.000 euro e i 60.000 euro.

Ma se stai cercando una soluzione proprio fronte lago a un passo dalla locanda Pozzetto, c’è in vendita un trilocale di 100 metri quadri a 130.000 euro.