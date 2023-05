Imperdibile questa isola vicinissima all’Italia dove mare cristallino e spiagge meravigliose si fondono ad una storia millenaria

A maggio si può cominciare a pensare a qualche viaggetto estivo o a weekend all’estero. Le vacanze si avvicinano e tra le mete più gettonate spicca la piccola Malta.

Tra le mete imperdibili vicino all’Italia spicca Malta. Sono necessarie solamente un paio di ore di volo da Milano per atterrare in un posto ricco di fascino e cultura. Per visitarla al meglio non basterebbe una settimana ma, dal momento che il tempo non è sempre dalla parte dei viaggiatori, ci si potrà concentrare sulle attrazioni principali. In questo caso tre o quattro giorni saranno sufficienti per farsi un’idea delle isole che costituiscono Malta.

Perfetta per essere visitata a maggio, ma anche a giugno e durante il periodo estivo. Bisognerà, però, tenere conto che luglio, agosto e anche settembre saranno i momenti più affollati. Mare pulito, spiagge da sogno, storia e tanto divertimento per una vacanza indimenticabile. Ma quali sono, quindi, le cose da non perdere a Malta? Ci si concentrerà su monumenti ed elementi naturali ricchi di fascino.

Imperdibile questa isola vicinissima all’Italia

L’aereo che ci porterà a Malta, nella maggior parte dei casi, atterrerà a La Valletta, la Capitale. Da qui un comodo autobus ci porterà in centro alla modica cifra di 2 euro. Tra le attrazioni principali qui, la Concattedrale di San Giovanni e il Palazzo del Gran Maestro.

Oltre a questi, i Giardini Superiori di Barakka e, da ultime, le Tre Città Cospicua, Sengiosa e Vittoriosa. La visita, fatta in giornata, sarà faticosa ma varrà davvero la pena. Da non perdere, poi, il favoloso tramonto sul mare. Inoltre ci si potrà anche sbizzarrire tra locali e ristoranti dove trascorrere la serata. Troveremo posti per giovani ma anche per un pubblico più maturo.

Gozo

La visita a Malta, poi, non potrà prescindere da una gita alla seconda isola per dimensioni, Gozo. La leggenda narra che proprio qui Ulisse fosse stato accolto da Calipso durante il suo lungo peregrinare. Gozo si raggiunge in una ventina di minuti di traghetto dal porto all’estremità dell’isola principale.

Qui si potranno visitare Victoria e la sua Cittadella, ma anche i Templi di Ggantija e la Baia di Ramla. Anche qui non basterebbe un intero giorno per una visita completa, gli esperti consigliano di rimanerci almeno un paio di giorni. Durante la stagione estiva ci si potrà dilettare tra immersioni e nuotate.

Comino

Da ultima la più piccola tra queste tre isole, Comino. Famosa per la sua meravigliosa Laguna Blu caratterizzata, come prevedibile, proprio dall’azzurro delle sue acque. Un vero paradiso per chi ama praticare sport acquatici come lo snorkeling o il sub.

Anche in questo caso si arriverà in maniera davvero semplice e veloce, sarà sufficiente prendere il traghetto da Malta o da Gozo e in pochi minuti si sarà nel luogo che rimarrà a lungo nella nostra memoria. Davvero imperdibile questa isola vicinissima all’Italia in cui il mare si fonde con il cielo.