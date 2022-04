Con la primavera la natura si tinge di colori. A questa fioritura partecipano i fiori presenti in casa, sul terrazzo, in giardino e sui davanzali delle finestre. Capita che nello scegliere i fiori non si tenga conto dell’esposizione dei davanzali. Non tutti affacciano a Sud per prendere il sole, molti guardano a Ovest, ad Est o a Nord. Per scegliere bene i fiori più adatti per un paradiso di colori sui nostri davanzali, ecco qualche consiglio.

Siepi attorno al giardino

Certamente se volessimo che i nostri fiori in giardino o sui davanzali si vedano, dovremmo evitare le siepi alte. Le siepi basse vanno bene per delimitare gli spazi. Quelle medie per allontanare gli sguardi. Quelle alte in campagna per delimitare le proprietà dei terreni. Queste ultime sono fatte in genere di alberi a medio o alto fusto.

Se volessimo tener lontani gli sguardi dal nostro giardino o dalla nostra casa, conviene orientarsi su tre piante. Si tratta di siepi che sono abbastanza fitte nelle crescita e perciò impediscono agli sguardi indiscreti di sbirciare dentro.

Un paradiso di colori sui nostri davanzali con questi fiori adatti alle diverse esposizioni dal Nord al Sud

A volte non si ha a disposizione un giardino, ma non si rinuncia ai fiori. Possono far bella mostra sui davanzali delle finestre. La prima cosa da fare è renderli sicuri attraverso una piccola ringhiera per fioriere. Si evita così che possa accadere qualche spiacevole incidente.

Una volta assicurato che non ci siano pericoli di cadute accidentali, si passa a scegliere il vaso. Per i davanzali si sconsigliano i vasi leggeri fatti in plastica. In una giornata di vento forte potrebbero volare via. Ma più che i vasi tondi, sarebbe meglio mettere delle vaschette in ghisa o in cemento.

Per riempirle si sistemerà al fondo uno strato di argilla espansa per il drenaggio dell’acqua e del terriccio per fiori. Materiali da acquistare nei punti vendita per fiori e nei vivai.

A ogni esposizione il suo fiore

Se l’esposizione della nostra finestra è verso il Nord, allora possiamo scegliere delle piante succulente. Alcune specie sopportano bene sia il caldo sia il freddo invernale. Le viole del pensiero si possono sistemare nel periodo invernale in qualsiasi esposizione abbia la finestra.

Sia in città sia in campagna i Gerani, la Bocopa e l’Edera ricadente possiamo metterli in vaso, esposti verso Est ed Ovest.

Se l’esposizione del davanzale è a Ovest o a Sud, i fiori più adatti sono le Surfine, i Parigini e la Sanvitalia dal colore giallo.

In questo modo, i nostri davanzali saranno un paradiso di colori con questi fiori adatti per le diverse esposizioni dal Nord al Sud.

