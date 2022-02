Sono queste le 3 piante che creano delle siepi impenetrabili per proteggersi dai curiosi e allontanare gli sguardi indiscreti

Non sempre si riesce ad avere un giardino o uno spazio in cui siamo protetti dagli sguardi indiscreti. Se si avesse intenzione in primavera di utilizzare una siepe che ci regali più privacy, non potremmo fare a meno di usare alcune piante. In effetti, ci sono alcune piante che si prestano bene per questo scopo, meglio di altre. Prima, però, conviene informarsi su quali siano le regole previste dalla normativa sulle siepi.

La siepe di confine

In alcuni casi, infatti, gli alberi o le siepi si utilizzano per delimitare un confine. In questo caso, bisogna seguire delle norme che regolano i centri abitati e quelli fuori dei centri abitati. Se si tratta di siepi vive in centri abitati, queste devono essere a mezzo metro dal confine di proprietà. Le siepi, fatte di arbusti e che stanno almeno a 50 cm dalla linea di confine, hanno anche un’altezza ben definita. Non possono superare 2,50 m di altezza.

Le piante più adatte

Per una siepe che dia un senso di riservatezza, sono queste le 3 piante che creano delle zone impenetrabili agli sguardi.

Al primo posto mettiamo l’alloro, perché è un arbusto che cresce fitto, e le cui foglie creano una barriera impossibile da attraversare con lo sguardo. Inoltre, l’alloro è vista come pianta portafortuna oltre che repulsiva per molti insetti.

Al contrario, una pianta che è meglio non piantare è il cosiddetto alloro ciliegia. Molto usata nel passato per creare delle siepi e alta alcuni metri, ha dei fiori profumati ed è bella da vedere. Tuttavia, nasconde delle insidie ed è tossica per l’uomo e per gli animali.

Un’altra pianta, che va benissimo come siepe, è il Berberis o crespino. Si tratta di un arbusto con delle bellissime foglie verdi e rosse, che oltre a proteggere crea anche un bel colpo d’occhio. Inoltre è un arbusto spinoso, perciò impenetrabile non solo agli sguardi, ma anche fisicamente. In alcune specie le bacche sono commestibili, spesso utilizzate per fare marmellate. Una pianta da prendere in considerazione.

Per una siepe continuamente esposta a vento, oppure alla salsedine marina, l’Eleagno è ciò che ci vuole. È una pianta forte e resistente, adatta a creare delle barriere che fermino il vento. Inoltre, cresce bene in ombra e le sue foglie sono di un verde magnifico, a volte anche variegate sul giallo.

Con l’impiego di queste tre piante da siepe, si potrà vivere tranquilli e sicuri della propria privacy.

