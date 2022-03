Questa pianta sarà un’esplosione di colore e profumo nel giardino di primavera e attirerà anche le api per un apprezzatissimo miele

Con l’arrivo della primavera, la natura si accende di colori. Anche i nostri giardini, terrazze e balconi si dipingeranno di tante sfumature, che porteranno un po’ di ottimismo. Prepariamo questo momento con qualche pianta che abbellirà casa.

Una grande biodiversità in Italia

In Italia sono tante le piante e la diversità delle specie vegetali sparse sul nostro territorio. Questo fenomeno è dovuto alla particolare conformazione della nostra Penisola. La sua forma allungata è come uno stivale caduto nel mare. La sua dorsale montuosa raccoglie diversi venti che si incrociano con quelli provenienti dal mare. Si crea così una biodiversità quasi unica al Mondo.

Non a caso sono presenti diverse specie di erbe, oltre che di vegetali commestibili. In questa grande varietà vivono anche moltissimi fiori, più o meno noti. I più belli arricchiscono le nostre case, insieme alle erbe aromatiche utili anche in cucina. In particolare questa pianta sarà un’esplosione di colore e profumo in giardino.

Due piante da avere in casa

La maggior parte delle piante, che si hanno in casa, arrivano da altre parti del Mondo. Sono soprattutto le zone tropicali che ci regalano le più belle piante da appartamento. Una di queste, dalle foglie molto caratteristiche, è la Ctenanthe lubbersiana. Le sue foglie sembrano dei quadri di arte moderna, con i loro disegni geometrici.

Un’altra pianta di una bellezza rara proviene dalle zone orientali. Si erge diritta come un grattacielo che raccoglie in alto la sua bellissima chioma. Non è molto diffusa, ma vale la pena averla in casa.

Una pianta molto conosciuta dagli apicoltori, ma forse poco dagli altri è la Robinia. Nota anche come Acacia, ha un portamento e dei fiori che non possono mancare in giardino. Agli inizi di aprile già comincia a mostrare i suoi fiori che scendono giù come grappoli d’uva.

La loro caratteristica è anche quella di avere una profumazione delicata, che attira molto le api. Da questa frequentazione nasce appunto il miele di Acacia. La Robinia contribuisce così a non permettere la scomparsa delle api, utilissime alla biodiversità.

Ha la capacità di crescere nei terreni peggiori, quelli fatti di pietre e franosi. Anzi con le sue radici li aiuta a restare compatti. Una pianta da cercare nei migliori vivai, oppure di cui procurarsi i semi per piantarli in giardino o in vaso.

La Robinia è certamente utile per il miele, ma i suoi fiori si possono utilizzare anche in cucina. Si possono prelevare i boccioli e arricchire una frittata. Un gusto da scoprire.