Il mese di aprile si apre in bellezza per moltissimi segni zodiacali. La primavera porta consiglio e spalanca le porte ad un’estate da sogno.

L’oroscopo è il guilty pleasure di moltissime persone, in tanti lo consultano con una punta di vergogna. Anche i più saggi, tuttavia, non riescono a fare a meno di gettare un occhio alle peripezie del proprio segno zodiacale.

Oltre al classico oroscopo, però, se ne potranno anche consultare altri come quello Maya o il cinese. Secondo il classico oroscopo aprile si aprirà con tanta fortuna inaspettata e soldi per Ariete e Sagittario ma anche per altri segni.

Nell’oroscopo Maya i segni rappresentano una sorta di animale guida che corrispondono a determinati giorni del mese.

L’oroscopo Maya predice una primavera di gratificazioni ma senza amore per il Pipistrello, la Tartaruga e il Cane.

Oggi si andranno a scoprire le sorti di tre animali guida molto interessanti, il Giaguaro, la Lucertola e la Civetta.

Tanta fortuna inaspettata e soldi per Ariete e Sagittario ma anche per questi 3 segni zodiacali che soffriranno per amore secondo l’oroscopo Maya

Fino al 5 aprile si sarà nel segno del Giaguaro. I nati dal 9 marzo fino al 5 aprile, proprio come il giaguaro, sono persone estremamente coraggiose e determinate.

I Giaguari solitamente riescono a raggiungere i propri obiettivi anche attraverso una leggera aggressività.

Sono persone che fanno della sicurezza in se stessi un vero e proprio cavallo di battaglia da sfoderare al momento giusto.

Sia le donne che gli uomini appartenenti a questo segno tendono ad inseguire la loro libertà. In coppia, infatti, non potrebbero mai risultare compatibili con partner oppressivi e con manie di controllo.

La seconda settimana di aprile per il Giaguaro sarà ricca di colpi di fortuna inaspettati, bisognerà solamente sapere attendere.

Il lavoro porta soddisfazioni e denaro. Inoltre, la forte collaborazione con i colleghi e i superiori permetterà di raggiungere vette molto alte.

L’amore farà ancora dannare, bisognerà fare attenzione a non farsi ammaliare dalla prima persona che capita. Per l’anima gemella bisognerà ancora attendere alcuni mesi.

Lucertola

I nati dal 14 dicembre al 10 gennaio, invece, appartengono al segno della Lucertola che corrisponde a Sagittario e Capricorno. Si tratta di persone che sanno dimostrare grande spirito di adattamento a diverse situazioni.

Questo li rende molto apprezzati dagli altri che, però, non si rendono conto della loro complessità.

Molto leali e onesti non amano gli inganni né, tantomeno, le bugie. Una volta ingannati faranno fatica a perdonare ma se notano un pentimento sincero dall’altra parte riusciranno a chiudere un occhio.

Il 2022 non sarà un anno fortunato per le Lucertole ma qualche soddisfazione arriverà proprio in primavera. In amore alcuni incontri interessanti potrebbero sfociare in relazioni durature, chi è già in coppia progetterà molto ma riuscirà a concludere poco.

Infatti i problemi maggiori si presenteranno proprio dal lato economico, troppe spese e poche entrate gravano pesantemente sul bilancio.

Quindi meglio cercare di risparmiare senza imbarcarsi in progetti poco sostenibili.

Civetta

Nati dal 19 ottobre al 15 novembre, Bilancia e Scorpione, le Civette sono il segno più empatico dell’oroscopo Maya. Amano la fedeltà e sanno capire cosa pensano gli altri prima che comincino a parlare.

Oltre a questo tendono ad essere molto organizzati, ciò li rende molto apprezzati sul lavoro.

La fortuna è dalla parte delle Civette che, finalmente, riusciranno a comprare casa. Una delle soddisfazioni maggiori per questo 2022 che porterà grande gioia.

I viaggi non mancheranno e questo sarà fonte di grande serenità dopo anni di fermo. Per chi non è innamorato aprile e l’estate saranno piene di spensieratezza e brevi avventure. Le amicizie non mancheranno e il divertimento neppure.

