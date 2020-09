Amanti dei dolci sapori, per voi un pan di spagna perfetto con la ricetta tradizionale.

Molteplici varianti ed una miriade di preparazioni non potranno mai essere paragonate alla tradizionale ricetta del pan di spagna. Le pasticcerie di tutto il mondo ne hanno fatto il loro cavallo di battaglia. Versatile e soffice, il pan di spagna rappresenta l’elemento base di moltissimi dolci prelibati. Intero o a pezzetti, decorato o semplice, l’impasto che vi stiamo per presentare farà felici grandi e piccini.

Partiamo dall’occorrente per un pan di spagna per quattro persone.

Ingredienti

5 uova;

175 g di zucchero;

150 g di farina di tipo 00;

50 g di fecola di patate;

1 bacca di vaniglia.

Preparazione

Per preparare un pan di spagna da leccarsi i baffi, bisogna partire dalle uova. In una ciotola inserite le uova intere e lo zucchero, ora mischiate energicamente fino ad amalgamare bene i due ingredienti. Potete aiutarvi con un mixer. Aggiungete poi i semi di vaniglia e continuate a mescolare. Successivamente, incorporate la farina, precedentemente setacciata. Aggiungete anche la fecola di patate. Il segreto per un effetto spumoso e alto è quello di non lasciare grumi e per questo la tecnica più accreditata è quella di mischiare dal basso verso l’alto.

A questo punto il vostro pan di spagna sarà quasi completato. Versate il composto in uno stampo, precedentemente imburrate. Fate cuocere la torta per circa 30 minuti alla temperatura di 180°C. Una volta cotta tiratela via dal forno e fatela raffreddare. Potete preparare una crema pasticcera per accompagnare la vostra creazione. Oppure potere farcire il pan di spagna con uno strato di crema di nocciole o crema al cacao.

Prima di servire il dessert ai vostri ospiti spolverate con uno stato di zucchero a velo. In alternativa decorate con la panna e date sfogo alla vostra fantasia, magari aggiungendo dei ciuffetti di crema al cioccolato.

