In questa mini guida, “Se sei una donna e vuoi entrare nel mondo dell’imprenditoria lo Stato ti riconosce fino a 300.000 euro”, un focus sulle ultime novità in tema di finanziamenti.

Donne in ascolto, attenzione! Perché dalle ore 15 del 15 settembre 2020 è possibile richiedere agevolazioni fiscali grazie al progetto “Donne in campo”. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire in cosa consiste.

“Donne in campo”, il progetto

Al fine di favorire lo sviluppo e la crescita dell’imprenditoria femminile, la misura “Donne in campo” prevede mutui a tasso zero fino a 300.000 euro a copertura del 95% delle spese ammissibili, a favore delle micro, piccole e medie imprese agricole femminili.

Tale agevolazione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2020, precisamente dall’art. 1, comma 504, l. n. 162/2020 ed è disciplinata con decreto 9 luglio 2020 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il finanziamento può durare dai 5 fino ai 15 anni ed i progetti presentati dovranno essere improntati su:

a) Il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola;

b) Il miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali;

C) La realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.

A chi rivolgersi

Le domande di finanziamento potranno essere inviate direttamente online, dal portale di ISMEA.

L’ISMEA, ovvero l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, è un ente pubblico economico istituito con l’accorpamento dell’Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419.

Tra i compiti svolti dall’Istituto di Servizi vi è anche il lavoro sinergico con le Regioni, nelle attività di riordino fondiario, attraverso corsi di formazione ed accrescimento della proprietà agricola. Inoltre, l’ISMEA si occupa del ricambio generazionale in agricoltura, basandosi sulle direttive impartite direttamente dalla Commissione Europea.

