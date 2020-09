In questo articolo “Una ricetta classica ma che non passa mai di moda, ecco la torta Maddalena” vi mostriamo un dolce che non ha bisogno di tante presentazioni.

Considerata una delle basi della pasticceria italiana, la torta Maddalena è tra le ricette più versatili e semplici.

Ideale per la colazione dei tuoi bambini, magari accompagnata da uno yogurt, la ricetta si presenta molto pratica e veloce. Può essere assaporata anche come spuntino nel pomeriggio, sorseggiando una bella tazza di tè. Un mix perfetto tra un pan di Spagna ed una sofficissima torta Margherita. Quel che la rende speciale è la pasta dolciastra e vaporosa. Da gustare da sola o farcita, la torta Maddalena è composta da pochi ingredienti e sarà pronta in poco più di mezz’ora. Vediamo subito l’occorrente

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ingredienti per quattro persone

burro 125 g;

zucchero 125 g:

farina di tipo 00 125 g;

4 uova;

Sale;

1 scorza di limone;

Zucchero A Velo.

Preparazione

Per preparare una morbida torta Maddalena inserite in una ciotola abbastanza capiente il burro e lo zucchero e mescolate bene. Quando il burro si sarà completamente amalgamato con lo zucchero lasciate la ciotola da parte e dedicatevi alle uova.

Separate gli albumi dai tuorli e ad uno ad uno aggiungete i tuorli al composto. Mescolate energicamente e aggiungete anche il sale e la scorza di limone. Successivamente setacciate la farina e versatela piano piano nel composto.

Altro step ora è quello di montare a neve gli albumi. Questa operazione renderà la vostra torta soffice e vaporosa. Incorporate gli albumi montati a neve all’impasto mescolando dal basso verso l’alto.

Una volta pronto versate l’impasto in uno stampo ricoperto da carta forno. Per far aderire meglio la carta forno bagnatela sotto l’acqua corrente, strizzatela e ricoprite lo stampo. Inserite la torta in forno e fatela cuocere a 180° per 40 minuti circa.

Prima di servirla, vi consigliamo di spolverarla con uno strato di zucchero a velo, renderete la vostra torta Maddalena ancora più angelica.

Se l’articolo “Una ricetta classica ma che non passa mai di moda, ecco la torta Maddalena” ti è stato utile, leggi anche “Se hai voglia di qualcosa di buono, devi assolutamente provare la torta di mele della nonna”.