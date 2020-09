In questo articolo “Se passi molte ore seduto, ecco quello che dovresti sapere”, un focus sulle buone pratiche per contrastare la sedentarietà.

Se prima del lockdown si stava sviluppando sempre di più una società legata alla connessione virtuale, dopo l’ondata di coronavirus il PC è praticamente diventato un membro della famiglia. Sempre online e sempre iper-connessi con il mondo. Una visione moderna dell’essere umano che si è subito insediata anche nella sfera lavorativa. Quanto tempo passate davanti al monitor del vostro computer? Quante ore seduti alla buona davanti alla scrivania, cercando di non farvi venire un bel mal di schiena?

Ebbene, in questa mini guida di oggi, vi mostriamo qualche piccolo trucchetto che vi salverà dagli irritanti dolori provocati dalle posture sbagliate.

Se passi molte ore seduto, ecco quello che dovresti sapere

Nella maggior parte dei casi il mal di schiena altro non è che un dolore cervicale, soprattutto quando il lavoro impone di restare molte ore seduto davanti al computer. Il fastidio però, può essere anche lombare, quando ci si sottopone a sforzi eccessivi. Di seguito tre pratiche da provare assolutamente se si vuole evitare il mal di schiena

Innanzitutto, per alleviare il mal di schiena possiamo partire con qualche esercizio di stretching a collo, coinvolgendo a poco a poco anche le spalle e l’intera colonna vertebrale. Un esercizio facile ed efficace consiste nel ruotare il capo prima a destra e poi a sinistra per 15 al massimo 20 volte. Noterete subito un allungamento del collo ed un rilassamento dei muscoli. Ripetete l’esercizio questa volta muovendo il capo in avanti ed indietro. La cervicale vi ringrazierà.

Il secondo consiglio è quello di spingere il collo con due dita riposte sul mento per circa 10 massimo 12 ripetizioni. Attenzione però a non flettere in avanti anche il busto.

Infine, la terza tecnica facile ma molto efficace per ridurre il mal di schiena è inclinare il capo prima a destra e poi a sinistra per 15 massimo 20 ripetizioni. Potete ripetere gli esercizi anche due, tre volte durante la giornata. A queste semplici pratiche, gli esperti raccomandano almeno mezz’ora al giorno di attività fisica.

Se “Se passi molte ore seduto, ecco quello che dovresti sapere” vi è stato utile, leggete anche “Soffri di dolori alla cervicale? Ecco il massaggio miracoloso che puoi fare da solo“.