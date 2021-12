Eccoci tornati con l’appuntamento più atteso di tutti, quello dell’oroscopo di ProiezionidiBorsa. Abbiamo rivelato qual è il segno zodiacale che riceverà una valanga di soldi e fortuna nel 2022 dopo mesi abbastanza sofferti. Oggi parliamo, invece, di un argomento che sta a cuore a milioni di persone, ossia l’amore.

Questo è il sentimento più bello che si possa provare ed è il motore che direziona tutta la nostra vita. Esistono diversi tipi di amore con la A maiuscola: quello per il partner, per un figlio, per un animale domestico, per un amico.

Ogni amore è importante e ha un valore assoluto, ed ecco quali segni zodiacali sono capaci di lunghe storie d’amore poiché più travolgenti e fedeli. Oggi, invece, focalizzeremo la nostra attenzione sull’amore che lega due persone e in modo particolare su una questione negativa che lo riguarda da vicino. I tradimenti purtroppo esistono e sono all’ordine del giorno.

Sicuramente non vorremmo mai venire a sapere che il nostro partner ci tradisce, ancora meno coglierlo in flagrante. Chissà come potremmo reagire! A quanti di noi è capitato?

Eppure l’oroscopo ci suggerisce anche quali sono i segni zodiacali che non ci penseranno due volte a tradire. Si sta avvicinando il Natale e un paio di corna come regalo se il nostro partner è di questi 3 segni zodiacali considerati come i più infedeli.

Gli infedeli

Alcuni possono essere scontati e altri da rimanere a bocca aperta. Ma ciò che accumuna questi segni zodiacali è la capacità di tradire poiché attratti dalla curiosità, dall’avventura e dal brio che si prova a fare qualcosa di sbagliato.

Iniziamo con il Leone che, come tutti sappiamo, è il segno con più spirito avventuriero e con carisma di tutto lo zodiaco. E già solo queste caratteristiche bastano per renderlo uno dei segni più infedeli, visto che è attratto da tutto ciò che crea un brivido. Il Leone, infatti, odia la monotonia e ha bisogno di continui stimoli. Se questi presupposti iniziano a mancare, il Leone si spingerà verso altre direzioni.

Altro segno è il Gemelli che, come abbiamo visto, è il più manipolatore di tutto lo zodiaco per l’abilità della dialettica e la capacità comunicativa. Il Gemelli è infedele, quando lo stimolo mentale e intellettuale viene a mancare. Ama il dialogo e il confronto sulle tematiche che più gli stanno a cuore e in assenza di questi presupposti, non ci penserà più di qualche secondo a cercarli altrove.

Terminiamo con lo Scorpione, forse il segno più misterioso di tutti ed è proprio questo, il mistero, che lo spinge a tradire. Lo Scorpione ama il brivido e le sfide, insomma è un segno che odia la noia e il “far niente”.

Chiaramente non tutti i nati sotto questi segni sono infedeli, dipende da tantissime cose, come dall’ascendente. Però la comunicazione, l’intesa, la complicità e il fare le cose insieme sono le carte vincenti per lunghe relazioni senza interferenze.

