La colazione, si dice sempre, è il pasto più importante della giornata. Questa affermazione potranno sicuramente confermarla dei medici. Noi ci limitiamo a dire che certamente è, come tutti gli altri pasti, un momento importante della routine di tanti di noi. Proprio per questo motivo, quindi, è fondamentale scegliere cosa mangiare e come trascorrerla. Iniziare la giornata con il piede giusto, infatti, potrebbe darci una mano non indifferente.

Questa è la colazione ricca di antiossidanti che potrebbe aiutare contro colesterolo alto e amica del cuore

Oggi spiegheremo come preparare uno smoothie ai datteri davvero gustosissimo. Infatti, questa è la colazione ricca di antiossidanti che potrebbe aiutare contro colesterolo alto e amica del cuore. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma i datteri sono molto di più che dei semplici frutti gustosi. Infatti, hanno delle proprietà davvero interessanti. Oltre ad essere ricchi di antiossidanti, questo alimento potrebbe aiutarci a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue. Dunque, certamente, questa informazione non potrebbe passare inosservata. Per non parlare della banana, ricca di potassio e sostanze utili per la nostra salute. E infine il latte di bufala che, come riporta anche Humanitas, fa benissimo alle ossa e anche al cuore. Perciò, anche questo ingrediente sarà certamente fondamentale per la nostra colazione. E, per realizzarla, avremo semplicemente bisogno di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

3 datteri;

1 banana;

1 bicchiere di latte di bufala.

E ora vediamo come assemblare questi ingredienti per creare un delizioso smoothie, che ci farà iniziare la giornata con il piede giusto e ci darà forza ed energia.

Ecco come preparare la bevanda che darà alla nostra giornata un sapore completamente nuovo

Per prima cosa, frulliamo i datteri in un mixer dopo averli tagliati in piccoli pezzi. Versiamo, assieme ai nostri frutti, anche il bicchiere di latte di bufala. Continuiamo a frullare fino a che vedremo che i due ingredienti si sono perfettamente amalgamati tra di loro. Dopo qualche secondo, aggiungiamo anche la banana, ovviamente precedentemente tagliata in piccoli cubi, così da renderla facilmente frullabile. Attendiamo poi di vedere tutti gli alimenti combinarsi tra di loro, creando un liquido denso e amalgamato. Quando questo obiettivo sarà raggiunto, versiamo il tutto in un bicchiere e, se vogliamo dare più gusto alla bevanda, aggiungiamo un altro paio di pezzetti di banana sulla cima. Ed ecco che il nostro smoothie è pronto per essere consumato.

Approfondimento

Proprio questa è la sfiziosa ricetta amica del cuore e delle ossa che dovremmo assolutamente provare