Questo mese di novembre sarà molto intenso per alcuni segni zodiacali, tanto che uno in particolare sarà veramente baciato dalla fortuna soprattutto per quanto riguarda l’ambito professionale. I nati del segno potrebbero avere delle grandi opportunità che aspettavano da tempo. Questo grazie alla presenza di diversi pianeti nel segno che contribuiranno ad emanare tanta energia positiva.

Per quanto riguarda l’aspetto romantico, novembre sarà il mese perfetto per dichiarare il proprio amore e per incontrare persone davvero speciali. Purtroppo per alcuni segni, Venere non sarà clemente, tanto che tensioni e discussioni potrebbero causare malumori tali da rischiare il pericolo tradimenti.

Eppure ci sono alcuni segni che per le loro innate caratteristiche sono considerati i più affidabili e i più romantici. Ecco quali sono i segni zodiacali più travolgenti e fedeli capaci di lunghe storie d’amore.

Toro, Vergine e Capricorno

Quello che accomuna questi 3 segni è la loro appartenenza alla terra, infatti sono chiamati “segni di terra”. I segni zodiacali di questo elemento sono caratterizzati da stabilità. Ecco perché questi segni sono capaci di portare avanti lunghe storie d’amore.

Ma attenzione, ciò non significa che questi segni sono sempre accondiscendenti. Infatti, come abbiamo visto, alcuni di questi sono tra i più attraenti ma non ci penseranno due volte a spezzare il cuore. Questi segni hanno bisogno di concretezza e di continui stimoli.

Se non vi è comunicazione e voglia di fare, è molto probabile che si stanchino e per questo non ci penseranno più di tanto a mollare il partner. Se, invece, questi segni sono stimolati, coccolati e percepiscono l’amore a 360° gradi, allora sono fedeli e travolgenti e, di conseguenza, abili a mantenere in piedi una lunga relazione.

È il caso della Vergine, per esempio, segno molto passionale e razionale allo stesso tempo. La sua determinazione innata contribuisce a dare anima e corpo per il partner ma, come anticipato, pretende lo stesso impegno da parte sua.

Anche il Capricorno è caratterizzato da razionalità, precisione e ponderatezza. Per cui sceglie bene e ha le idee chiare del tipo di persona che possa stare al suo fianco. Una volta individuata sarà affidabile, fedele e molto dolce, caratteristiche adatte ad una lunga relazione d’amore.

Il Toro è innamorato dell’amore. Cerca stabilità nella sua vita e per questo è adatto a lunghe storie amorose. Tra l’altro è molto paziente e calmo, caratteristiche che potrebbero far funzionare una relazione.

Non è finita qui perché anche altri segni appartenenti ad elementi diversi sono capaci di relazioni stabili e durature. È il caso della Bilancia, segno d’aria, che grazie alla sua ricerca continua di equilibrio e armonia è tanto abile a far funzionare una relazione.

Un altro segno innamorato dell’amore è il Cancro, segno d’acqua, molto travolgente e affidabile. Il Cancro ama il concetto dell’amore a 360° gradi e mette passione e affetto non solo con il partner ma anche con la famiglia e gli amici.