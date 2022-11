Un ortaggio ricco di vitamine e povero di calorie da gustare anche come antipasto o aperitivo

Durante la stagione autunnale, e anche invernale, fra gli ortaggi più consumati troviamo sicuramente i broccoli. Tecnicamente, il broccolo è l’infiorescenza della Brassica oleracea, una pianta appartenente alla famiglia delle crucifere, parente stretta di rape, cavoli, verza, cavolfiori e così via.

Anche se non sono graditi da tutti, sia per l’odore pungente che per il sapore, i broccoli avrebbero delle proprietà nutrizionali davvero eccezionali.

Cosa conterrebbero i broccoli e quali benefici apporterebbero

Innanzitutto, i broccoli contengono circa il 90% di acqua e, per questo motivo, sono considerati tra gli alimenti più idratanti. Inoltre, pur essendo poveri di calorie (33 Kcal ogni 100 g), essi avrebbero una quantità di proteine ben più elevata rispetto alle altre verdure. Da non trascurare, anche l’ottima quantità di fibra, che giocherebbe un ruolo fondamentale nella digestione e nella regolazione delle attività intestinali.

Il broccolo, in verità, è anche un ortaggio ricco di vitamine, tra cui:

quelle del gruppo B, soprattutto B1 e B2;

quella C, che aiuterebbero a contrastare l’azione dei radicali liberi, sfavorendo la comparsa di rughe e macchie sulla pelle;

quella D e K, che aiuterebbero ad aumentare la densità delle ossa, riducendo i reumatismi e le infiammazioni.

Tra gli altri macronutrienti, infine, spiccano molti sali minerali, come calcio, ferro, potassio e fosforo, che sarebbero importanti per il nutrimento dei muscoli.

Alla luce di queste proprietà, diversi studi scientifici avrebbero constatato che il consumo di broccoli sarebbe associato a numerosi effetti benefici. Infatti, essi godrebbero di proprietà gastroprotettive, antiossidanti e, addirittura, cardioprotrettive, grazie al loro presunto contributo nella riduzione dei livelli di colesterolo nel sangue.

Un ortaggio ricco di vitamine perfetto da servire come antipasto o aperitivo

Oltre a essere delle verdure veramente nutrienti, i broccoli sono anche molto versatili in cucina. Infatti, possono essere utilizzati in tantissime ricette, di cui ne vedremo una oggi davvero gustosissima. Stiamo parlando delle deliziose polpette di broccoli e patate, da gustare come contorno, o da servire durante un aperitivo o antipasto.

Per prima cosa, lessiamo 500 g di patate e, dopo di che, spelliamole e riduciamole in poltiglia. A questo punto, cuociamo anche i broccoli al vapore e, una volta ammorbiditi, versiamoli in una ciotola dove andremo a schiacciarli con una forchetta.

All’interno di essa, poi, aggiungeremo un pizzico di sale e pepe, un uovo, 35 g di Parmigiano Reggiano e le patate precedentemente lessate. Iniziamo a impastare e, verso la metà dell’opera, aggiungiamo anche 30 g di pangrattato, così da rendere il composto più compatto.

Vediamo insieme gli ultimi passaggi

Una volta finito, ricaviamo dei dischetti di impasto ed effettuiamo, con il pollice, una sorta di fossettina al centro. Qui, non bisognerà fare altro che inserire un cubetto di scamorza e richiudere l’impasto dandogli la classica forma delle polpette.

Ora, sbattiamo 2 uova in una ciotola e immergiamo le polpette al loro interno. Fatto ciò, le tuffiamo nel pangrattato e, dopo averle ricoperte per bene, friggiamole in abbondante olio di semi fino alla doratura desiderata.