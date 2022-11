Tutti a cucinare i broccoli in padella o al forno, ma in molti commettono sempre il solito errore

C’è chi li ama e chi li odia. Appartenenti alla famiglia delle Brassicaceae o crucifere, i broccoli sono degli ortaggi invernali tra i più consumati in cucina. Un sapone unico e tante proprietà nutritive fanno di questo alimento uno dei più versatili, da mangiare sia cotti che crudi. Unico piccolo inconveniente: il cattivo odore emanato durante la cottura. Esistono, però, alcuni trucchetti furbi per cucinare i broccoli senza infestare tutta la casa di puzza. Prima di cercare di capire perché stanno tutti a cucinare i broccoli, ma poi in molti commettono degli errori banali, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire come scegliere i broccoli al momento dell’acquisto.

Come sceglierli per portare a casa sempre un prodotto freschissimo

Se è vero che i broccoli sono alimenti di stagione, è anche vero che non sempre li troviamo freschi e di buona qualità sui banconi di frutta e verdura. Ecco qualche consiglio da ricordare sempre.

Se le cimette sono di colore blu e viola è un buon segno, significa che l’alimento è ricco di fitonutrienti.

Quando i fiori sono di colore giallo e non verde scuro, significherà che i broccoli sono già un po’ vecchiotti.

Al tatto, quelli più freschi, sono sodi e compatti.

Sappiamo come pulirli al meglio?

I passaggi da eseguire sono sostanzialmente 3:

lavare i broccoli sotto l’acqua corrente;

tagliare le cimette;

e scartare gambi e foglie.

Ecco, questo è l’errore banale che ancora commettono moltissime persone. Del broccolo non si butta via niente, questa è la verità!

Tutti a cucinare i broccoli, ma in molti sottovalutano gambi e foglie

Con i broccoli si possono creare tantissimi piatti meravigliosi e pieni di gusto. Una ricetta semplice ma buonissima è quella veloce in padella con cui non serve lessare i broccoli in precedenza. Attenzione, però, perché chi butta via i gambi e le foglie dei broccoli commette davvero un errore.

Riciclare gli scarti dei broccoli, oltre a farci risparmiare sulla spesa, è anche un modo per ridurre gli sprechi alimentari e portare in tavola un contorno a dir poco delizioso. Di seguito, vedremo come cucinare i gambi in padella in pochi minuti.

Ingredienti per 2 persone

2 gambi di broccoli;

3-4 foglie di broccoli (se disponibili);

1 spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva q.b.;

un pizzico di sale.

Procedimento

Per realizzare un contorno di gambi strepitoso, il primo passaggio, ovviamente sarà quello di pulire i broccoli, staccare le foglie e tagliare le infiorescenze. Tagliare i gambi a pezzetti. Lessare per 5 minuti sia i gambi che le foglie. Poi, scolare e lasciare intiepidire. Successivamente, frullare le foglie con l’aiuto di un mixer, unire un filo d’olio, un pizzico di sale e lasciare da parte. Poi, in una padella rosolare uno spicchio d’aglio per qualche secondo e poi aggiungere i gambi lessati. Aggiungere un pizzico di sale e se si desidera anche una spolverata leggera di pepe. Far saltare a fiamma medio alta per 5, massimo 10 minuti. Prima di spegnere il fuoco unire anche la cremina di foglie di broccoli e far amalgamare per qualche minuto prima di servire. Basteranno poche mosse per servire in tavola un contorno sano e ricco di gusto.