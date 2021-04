La frutta secca ha molte proprietà che fanno bene al nostro corpo. Molti adorano questo cibo e non smetterebbero mai di mangiare mandorle, noci e anacardi. Dopo un po’, però, vogliamo un po’ di varietà. Alcuni vogliono inoltre portare i gusti della frutta secca che tanto amano in altri piatti.

Per fortuna oggi abbiamo a disposizione una risorsa utilissima disponibile in tutti i supermercati. Ecco un nuovo gustosissimo modo per mangiare la frutta secca in modo salutare e naturale che farà impazzire grandi e piccini.

Tutta questione di consistenza

La frutta secca è famosa per avere un’alta concentrazione di grassi sani. Possiamo quindi usare questi grassi a nostro favore! Questi rendono infatti la frutta secca perfetta per essere tritata finché non diventa una morbida crema. In commercio possiamo infatti oggi trovare creme di arachidi, detto anche burro, crema di mandorle, di nocciole, di anacardi e molto altro. Questa è un’alternativa assolutamente sana alla frutta secca tradizionale! Bisogna però fare attenzione a due cose.

Prima di tutto per mangiare sano bisogna acquistare creme con il 100% di frutta secca. Purtroppo in alcuni casi i prodotti contengono anche zuccheri od oli aggiunti. Bisogna inoltre fare attenzione all’apporto calorico. Queste creme sono così buone che non ne faremmo più a meno! Un paio di cucchiai sono però in grado di contenere moltissime calorie.

Come utilizzarle

Ecco quindi un nuovo gustosissimo modo per mangiare la frutta secca in modo salutare e naturale che farà impazzire grandi e piccini, ma come usare queste creme al meglio? Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Possono essere usare in sostituzione alle tradizionali creme al cioccolato sul pane per merenda. Sono anche perfette però per la preparazione di dolci più elaborati.

In alcuni casi, come quello del burro d’arachidi, queste creme sono ottime anche nei piatti salati. Sono infatti buonissime in ricette dal sapore orientale che possono così stuzzicare la nostra fantasia! Per fare qualche esperimento possiamo provare a usare il burro di frutta secca per insaporire la pasta o il riso.