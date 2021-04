Chi ha ancora la fortuna di avere nella propria vita un nonno, o un genitore anziano, non dovrebbe mai perdere l’occasione di sentire i suoi racconti. Oltre per il piacere di passare del tempo con quest’ultimo, bisognerebbe farlo anche perché in molti casi si potrebbe trarre un grande insegnamento. Queste persone hanno infatti accumulato anni di esperienza, di sbagli e di tentativi, e proprio per questo in qualsiasi parola potrebbe nascondersi una grande lezione.

Rimedi della nonna

Se questo discorso è valido per concetti importanti e seri, lo è altrettanto per tutti quei consigli che riguardano la vita di tutti i giorni. Non a caso definiamo questi metodi insegnatici dai parenti più anziani come rimedi della nonna. Non dovremmo mai sottovalutare l’efficacia di queste tecniche, proprio perché derivano dall’esperienza di chi in passato ha dovuto risolvere il nostro stesso problema. Per questo vogliamo contribuire anche noi svelando, per chi magari non lo conoscesse, un rimedio molto comune tra i nostri nonni. Vediamo di che si tratta. Dunque ecco perché è sorprendente il segreto per cui i nostri nonni si massaggiavano il petto con la senape.

Una liberazione

Se ad oggi siamo abituati ad avere a portata di mano diversi farmaci per ogni tipo di possibile disturbo, in passato non era così. Bisognava arrangiarsi con ciò che si aveva a disposizione al momento. Il più delle volte infatti si finiva per utilizzare ingredienti presenti in cucina. E in alcuni casi si scoprivano cose straordinarie. Come quella che presentiamo oggi. Dunque vediamo perché è sorprendente il segreto per cui i nostri nonni si massaggiavano il petto con la senape. Sembra infatti che la farina di senape, e dunque la conseguente salsa, proprio per il suo odore forte e intenso si riveli un toccasana per il naso chiuso. E che quindi ci aiuti a liberarlo dal muco.

Proprio per questo in passato si usava spalmarla sul petto di modo da respirarne l’aroma e godere così del vantaggio che offriva. E non è un caso se ancora oggi è un metodo utilizzato da molti. Per metterlo in pratica dunque non dovremo far altro che spargere della senape sul nostro petto e coprire la salsa con un asciugamano. Meglio ancora se precedentemente tenuto al caldo sul riscaldamento per qualche minuto. Ripetendo l’operazione più volte, nel giro di poco tempo inizieremo a notare i primi benefici. Non ci resta che provare e vedere se funziona. Ecco quindi come mai è sorprendente il segreto per cui i nostri nonni si massaggiavano il petto con la senape.