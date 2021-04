In primavera siamo tutti alla ricerca di fiori e piante che possano portare felicità e buonumore nelle nostre case. Sia che abbiamo un piccolo giardino o un semplice davanzale abbiamo moltissime possibilità di ricreare la bellezza dei campi fioriti a casa nostra.

Se siamo appassionati di fiori e piante dovremo seguire questi consigli, oggi spieghiamo che è arrivato il periodo perfetto per piantare questo bellissimo fiore che tutti adorano.

Il re dei fiori, simbolo dell’estate

Uno dei fiori che rappresentano l’estate è sicuramente il girasole. Questo fiore è famosissimo per la sua bellezza e la sua particolarità unica, la capacità di volgersi verso il sole.

Simbolo dell’estate per eccellenza, è anche utilizzato per i suoi semi che sono ottimi e ricchi di vitamine e grassi “buoni”.

Se siamo innamorati dei campi di girasoli che sorgono sulle colline toscane forse dovremo sapere che è molto semplice piantare questi fiori e creare un piccolo campo a casa nostra.

Non dobbiamo perdere tempo, il periodo ottimale per piantare questi fiori è proprio adesso!

È arrivato il periodo perfetto per piantare questo bellissimo fiore che tutti adorano

Il periodo ottimale per piantare i girasoli è proprio questo: dopo le ultime ondate di gelo e prima che il clima sia troppo caldo. Dovremo procurarci dei semi in un vivaio o in un negozio specializzato e metterli a germinare in un fazzoletto imbevuto d’acqua. Metteremo il fazzoletto in una busta di plastica e aspettiamo due giorni fino a che non germogli.

Una volta che il seme sarà germogliato possiamo procedere alla semina vera e propria. Sarà sufficiente mettere il seme nella terra ricoprirlo per due centimetri con del terriccio adatto.

Ora non ci resta che annaffiare quotidianamente e aggiungere periodicamente del concime adatto, come questo qua.

Ora dovremo aspettare dai 3 ai 4 mesi per vedere i nostri meravigliosi fiori gialli splendere proprio a casa nostra.