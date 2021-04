Un buon dessert a fine pasto non può mai mancare, in quanto è un ottimo modo per concludere un pranzo o una cena in bellezza e con gusto.

La ricotta è l’indiscussa protagonista di questo formidabile dolce, in quanto conferisce una perfetta consistenza, sapore e delicatezza da lasciare tutti meravigliati.

Racchiusa in due dischi di mandorle la ricotta regala un esplosione di morbidezza, delicatezza e bontà assolutamente da provare, davvero deliziosa dal successo assicurato.

Un morbido cuore di ricotta e gocce di cioccolato per questo dolce fresco e cremoso che si prepara davvero in un attimo. Vediamo come.

Ingredienti

a) 4 uova;

b) 140g di zucchero;

c) zucchero a velo q.b.;

d) 150g farina di mandorle o mandorle pelate tritate finemente;

e) 40 g burro fuso;

f) 60 g di farina 00;

g) un cucchiaino di lievito per dolci.

Per la farcia

a) 400g di ricotta di pecora;

b) 50 g di zucchero;

c) 250ml di panna da montare;

d) 150g di gocce di cioccolato fondente;

Procedimento

Prima di tutto frullare le mandorle non troppo finemente con un cucchiaino di zucchero e metterle da parte.

Separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi a neve ben soda.

Iniziare a montare con le fruste elettriche i tuorli con lo zucchero. Ottenuto un composto cremoso aggiungere il burro fuso, poi gradualmente la farina.

Amalgamare bene, versare il trito di mandorle e il cucchiaino di lievito.

Infine un po’ alla volta gli albumi montati a neve, mescolando con un cucchiaio dal basso verso l’alto per non far smontare il composto.

Versare il composto in uno stampo imburrato ed infarinato di 24 cm con un fondo di carta da forno.

Infornare in forno preriscaldato a 170 gradi in forno ventilato per 15/20 minuti oppure in forno statico a 180 gradi per 20/25 minuti.

Sfornare e lasciar raffreddare. Quando risulterà completamente fredda estrarre dallo stampo e tagliare a metà con un coltello.

È possibile anche effettuare una doppia cottura versando una metà dell’impasto nel ruoto, ottenendo un primo disco, poi l’altra metà. Diminuendo così i tempi di cottura.

In una ciotola ammorbidire la ricotta con lo zucchero a velo, aggiungere la panna montata, con una spatola amalgamare bene i due composti, versare infine le gocce di cioccolato.

Versare il ripieno ottenuto su metà base della torta, livellare bene, coprire con l’altra metà della base.

Lasciare in frigo almeno 3 ore.

Decorare con una generosa spolverata di zucchero a velo.

Davvero meravigliosa, una torta fredda che farà impazzire tutti.

Approfondimento

