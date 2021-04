Per chi avesse voglia di un dolce di fine pasto che si prepari in pochi passaggi, semplice e sbrigativo ma di grande effetto allora non può non provare queste varianti al tiramisù.

I dolci al cucchiaio sono risolutivi, molto veloci ma di grande effetto, in modo particolare quando non si ha tempo o voglia di accendere il forno. Con i dolci al cucchiaio il figurone è assicurato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Formidabile fresco e delizioso dolce al cucchiaio che conquisterà tutti dal primo assaggio e non ne potranno più fare a meno, un tiramisù tremendamente delizioso.

Un tiramisù senza uova decisamente più leggero e digeribile, dalla consistenza altrettanto cremosa dovuta alla panna montata aggiunta al mascarpone. Perfetto per chi non ama le uova crude, per chi ha intolleranze o problemi digestivi.

Ingredienti

a) 250g di mascarpone;

b) 500g di panna liquida;

c) una confezione di savoiardi o pavesini;

d) 200g circa di caffè liquido leggermente zuccherato;

e) latte q.b. facoltativo da aggiungere al caffè;

f) cacao amaro spolverizzato;

e) 4/5 cucchiai di zucchero facoltativo;

Formidabile fresco e delizioso dolce al cucchiaio che conquisterà tutti dal primo assaggio e non ne potranno più fare a meno. Preparazione

Preparare con la moka il caffè, lasciarlo raffreddare in un recipiente, a scelta aggiungere un po’ di latte. In una ciotola montare la panna fino ad ottenere una consistenza spumosa. Incorporare il mascarpone (facoltativo da zuccherare) con movimenti lenti dal basso verso l’alto.

Inzuppare per qualche secondo i biscotti nel caffè e adagiarli in una pirofila. Versare la crema di panna creando un primo strato, continuare con un secondo terminando con la panna. Spolverizzare con il cacao amaro e lasciare raffreddare in frigo per qualche ora. Si possono creare delle piacevoli mono porzioni di grande effetto scenografico.

Altra variante molto deliziosa è quella di sostituire i savoiardi con i biscotti secchi come gli oro saiwa o per chi ama il cioccolato anche i biscotti pan di stelle. In questo caso si andrà ad ottenere una mattonella di biscotti al tiramisù.

Effettuare lo stesso procedimento sostituendo semplicemente i biscotti secchi ai savoiardi e per i più golosi si possono aggiungere gocce di cioccolato fondente.

Con questa mattonella il successo è assicurato, davvero goduriosa perfetta per ogni occasione.

Inoltre può essere preparata in anticipo e congelata, da consumare poi come un semifreddo molto gradito specialmente nelle calde sere estive.