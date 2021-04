Il 10 febbraio il nostro Ufficio Studi, dopo aver analizzato attentamente i bilanci degli ultimi anni e i grafici, aveva espresso un raccomandazione di acquisto sul titolo ENAV al prezzo corrente di 3,856 con obiettivo a 4,40 entro poche settimane. Il titolo nella settimana del 15 marzo, dopo aver raggiunto il prezzo di 4,414 ha iniziato una discesa fino ai livelli attuali..

Il titolo azionario ENAV (MIL:ENA) ha chiuso la seduta del 23 aprile al prezzo di 3,86 euro in ribasso dell’ 1,38%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 3,308 ed il massimo a 4,418.

Qual è il nostro giudizio ai prezzi correnti?

Non è il momento di comprare il titolo perchè c’è un segnale ribassista su ENAV ma alziamo il nostro target di fair value.

Procediamo per gradi ma prima facciamo una premessa.

I mercati finanziari internazionali si trovano ad un bivio e dai livelli attuali potrebbero/salire scendere del 5/7% nei prossimi 30 giorni, Sarà decisiva la giornata di lunedì (al massimo quella di martedì), che potrebbe chiarire le dinamiche attese.

Torniamo a ENAV; società che capitalizza in Borsa 2,1 miliardi di euro e fornisce servizi di navigazione aerea in Italia ed Europa e in altre aree geografiche.

Le raccomandazioni degli altri analisti (6 giudizi) calcolano un prezzo obiettivo a 4,00. Le nostre stime invece, giungono a un prezzo obiettivo di 5,70. Abbiamo alzato il nostro target dal precedente 5,50

La nostra strategia di investimento

Nelle ultime settimane si sono formati diversi swing ribassisti e ad oggi la proiezione in corso è verso area 3,70 di breve termine. Intorno a quest’area si potrebbe formare un nuovo swing rialzista.

Fino a quando reggerà al ribasso in chiusura settimanale il livello di 4,054, il titolo punta a 3,70 e poi 3,60, quindi 3,30 in poche settimane. Attendere sviluppi perchè questo titolo appena formerà uno swing rialzista rilevante andrà comprato a piene mani.

Torneremo sul’argomento in caso di sviluppi interessanti.

