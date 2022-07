La carne di pollo è sicuramente una delle più consumate in assoluto in tutto il Mondo. Fonte di proteine di alta qualità, ferro ed altri sali minerali, questa carne sarebbe ideale da inserire nei regimi alimentari di bambini ed anziani. Inoltre, essendo anche molto magra ed avendo poche calorie, sarebbe anche perfetta per chi ha bisogno di portare avanti una dieta ipocalorica.

Oltre a queste indiscutibili proprietà nutrizionali, la carne di pollo è molto versatile in cucina. Essa, infatti, può essere marinata oppure fritta o cotta ai ferri, utilizzando la bistecchiera. Con queste ultime modalità, però, spesso si tende a fare troppo fumo impuzzolendo così la casa. Nella ricetta di oggi vorremmo mostrare ai nostri Lettori, invece, un altro metodo di cottura semplice, veloce e che non permetterà che ciò accada.

Infatti, vedremo un modo di cuocere il petto di pollo diversamente, utilizzando in un primo momento la padella. Poi, in seguito, termineremo la cottura in forno accompagnando il pollo con verdure e condimenti davvero ottimi. Per realizzare questo secondo piatto ci serviranno:

500 g di petto di pollo tagliato a fette sottili;

una melanzana grande;

200 g di pomodorini;

200 g di provola;

olio EVO;

farina;

origano;

sale e pepe.

Un modo di cuocere il petto di pollo senza fare fumo con la bistecchiera

Per prima cosa laviamo bene la nostra melanzana e priviamola di entrambe le estremità. Dopo di che tagliamola a fettine per il lato lungo e da queste ricaviamo dei cubetti di forma regolare. A questo punto mettiamo una padella sul fuoco, versiamo un filo di olio EVO e facciamo rosolare uno spicchio d’aglio. Dopo un po’ aggiungiamo i cubetti di melanzana e lasciamo cuocere aggiungendo anche il sale ed il pepe. Trascorso qualche minuto di cottura, aggiungiamo alla melanzana anche i pomodorini precedentemente lavati e tagliati in 4 parti. Mescoliamo il tutto per bene e nel frattempo occupiamoci dei petti di pollo.

In un piatto versiamo un po’ di farina ed immergiamo, uno per volta, i petti di pollo. Una volta distribuita la farina su tutte le fette, cuociamole in padella a fuoco lento per qualche minuto. Quando saranno cotte, adagiamo ogni fetta su una teglia rivestita di carta forno e versiamo su di esse le melanzane, i pomodorini e la provola a cubetti. Inforniamo quindi a 170 gradi per circa 8 minuti e siamo pronti per servire questo spettacolare secondo piatto ideale sia per pranzo che per cena.

