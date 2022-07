Dall’amore alla salute, passando per il successo professionale, sono in tanti ad avere ed a tenere il proprio oggetto portafortuna. In questo caso, per chi ci crede, questi oggetti sarebbero in grado di attirare le energie positive. Ma c’è anche chi, invece, prima di tutto vuole tenere lontana la negatività e la sfortuna.

Ed in tal caso, sempre tra verità e credenze, ci sarebbero altri tipi di oggetti che, spesso da indossare, terrebbero lontane le malattie e le sventure. Vediamo allora al riguardo, per amore, salute e fortuna, di approfondire la tematica. Partendo dalla distinzione che sussiste tra il talismano e l’amuleto che, infatti, non sono la stessa cosa.

Che differenza c’è tra amuleto e talismano per amore, salute e fortuna

Nel dettaglio, il talismano e l’amuleto sono due oggetti che svolgono due funzioni differenti. Precisamente, sempre per chi ci crede, l’amuleto ha una funzione protettiva, spesso anche di protezione dal cosiddetto malocchio. Mentre il talismano, per chi lo tiene e per chi lo indossa, avrebbe invece la funzione di potente portafortuna.

Ecco quindi che differenza c’è tra amuleto e talismano. Con l’amuleto che, per quanto detto, è un oggetto passivo. Nell’allontanare le energie negative. Mentre il talismano è un oggetto attivo in quanto porterebbe fortuna attirando le energie positive.

Per esempio, gli amuleti nella maggioranza dei casi sono degli oggetti non solo semplici, ma anche naturali. Come una pietra oppure una moneta artigianale. Ma anche un ciondolo con il quadrifoglio e fino ad arrivare ad amuleti di valore. Come i gioielli religiosi che, spesso da parte di chi li indossa, sono visti proprio come dei potenti amuleti.

Quali sono i principali tipi di talismano portafortuna, dallo scarabeo alla zampa di coniglio

I talismani portafortuna, invece, sono in genere sempre associati ad una simbologia che, sempre tra verità e credenze, attirerebbe le energie positive. Per esempio il corno, ma soprattutto il ferro di cavallo. Nonché lo scarabeo, la zampa di coniglio, il dente di alligatore e, in generale, i talismani portafortuna che sono caratterizzati dalla forma o dalla presenza di oggetti triangolari.

Per esempio, già ai tempi dell’Antico Egitto lo scarabeo era considerato un potente amuleto portafortuna. Mentre la zampa di coniglio porterebbe fortuna in quanto si tratta di un animale che corre veloce. E con la stessa velocità, quindi, si allontanerebbero le sventure. Così come la zampa di coniglio è anche simbolo di prosperità e di fecondità essendo un animale molto prolifico.

