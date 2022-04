Per una cena super veloce e veramente gustosa non c’è niente di meglio che preparare un secondo a base di carne e verdure.

Uno dei modi più geniali per consumare insieme questi due alimenti è quello di ricreare dei fantastici spiedini. Per farli in casa, proprio come quelli del supermercato, avremo bisogno di alcuni tagli di carne, anche economici, e di alcune verdure. Una volta impilati nel giusto ordine negli spiedini, e una volta cotti a puntino, saranno un vero e proprio successo.

Quindi, ora vedremo gli ingredienti necessari per realizzare degli ottimi spiedini, capaci di saziare almeno quattro persone. Ci serviranno:

4 salsicce di vitello;

un petto di pollo;

400 g di polpa di manzo;

un peperone;

una cipolla;

olio EVO, sale e pepe.

Impossibile resistere a questi deliziosi spiedini di carne fatti in casa da cucinare in forno o in padella

Per prima cosa, laviamo per bene il peperone e tagliamolo a metà per svuotarlo dei semi. Dopo di che, ricaviamo da esso dei quadrati di circa 3 cm per lato e mettiamoli da parte.

Ora passiamo invece alla cipolla. Tagliamo anch’essa a metà e poi stacchiamo con le mani, uno per volta, i vari strati che la compongono. Anche da questi ultimi dovremmo ricavare dei quadrati di dimensioni simili a quelli dei peperoni.

A questo punto non ci resta che occuparci della carne. Prendiamo prima le nostre 4 salsicce e tagliamo ognuna in tre pezzetti uguali. Dopo di che, effettuiamo lo stesso procedimento anche con il petto di pollo e con la polpa di manzo. L’importante sarà ottenere comunque dei pezzi tutti della stessa dimensione.

Questo favorirà una cottura omogenea degli spiedini e donerà loro anche una certa estetica.

I prossimi passaggi

Ora non dobbiamo fare altro che prendere degli spiedini di legno e cominciare a infilzare la carne e le verdure. Possiamo iniziare, ad esempio, con un pezzo di salsiccia, per poi continuare con il pollo, il peperone, la cipolla e infine il manzo. Sullo stesso spiedino bisognerà quindi ripetere questa alternanza per almeno 3 volte.

Una volta pronti, irroriamo gli spiedini con dell’olio EVO e condiamoli con sale e pepe. Dopo di che, riscaldiamo una padella, o una bistecchiera, e posizioniamoli avendo cura di girarli una volta per lato, così da cuocerli uniformemente. In alternativa, anche per non creare puzza in casa, possiamo accendere il forno a 220 gradi e cuocerli per almeno 20 minuti. Sarà davvero impossibile resistere a questi deliziosi spiedini, che potremmo comunque preparare con altre verdure o varietà di carne. Ad esempio, le zucchine si sposano benissimo ai wurstel o alla pancetta.

