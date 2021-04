Tutti vorremmo avere delle bellissime piantine di pomodoro da cui poter ricavare dei bei frutti rossi e saporiti per l’estate. Ora vedremo un metodo molto veloce e simpatico di far crescere delle fantastiche piantine di pomodoro in vaso o in giardino.

Il pomodoro in estate

Attraverso le conserve e i pelati, i pomodori sono sulla tavola praticamente tutto l’anno. Eppure non bisogna dimenticare che il pomodoro è un frutto tipicamente estivo. Abituati a cuocerlo sempre per farne una salsa forse dimentichiamo che il pomodoro è soprattutto un ortaggio molto rinfrescante. Non a caso durante il periodo estivo si può abbinare con molta versatilità a tanti tipi d’insalata.

I benefici per la salute

Molti apprezzano i pomodori in cucina di cui nascondono anche gelosi segreti, per rendere i piatti ancora più saporiti. Ma oltre all’aspetto culinario non bisogna trascurare tutti i benefici apporti che il pomodoro dona alla salute. I suoi principali effetti riguardano la capacità d’arricchire il corpo grazie alle tante vitamine che contiene e gli innumerevoli Sali minerali. Mangiare pomodori remineralizza il corpo e i suoi antiossidanti aiutano a combattere i processi infiammatori che sono all’origine della cattiva salute.

Un metodo molto veloce e simpatico per far crescere delle fantastiche piantine di pomodoro in vaso o in giardino

Questo sistema è tanto semplice che sbalordirà molti. Prendiamo un vaso di 20 cm e riempiamolo per ¾ di terriccio. Poi tagliamo a fette un bel pomodoro rotondo e ne prendiamo 4. Le andiamo a sistemare sul terriccio e poi le copriamo con dell’altro terriccio. Innaffiamo abbondantemente e sistemiamo il vaso in una zona d’ombra. Passato un mese ammireremo delle bellissime foglioline che saranno spuntate dai semini contenuti nelle fette di pomodoro. A questo punto o si mettono in un vaso più grande o si piantano in giardino.

Un sistema talmente semplice che sbalordirà soprattutto coloro che sono alle prime armi con il mondo delle piante. Se desideriamo ottenere anche delle piantine di limone ecco un metodo ideale.