Primavera oltre al sole e all’esplosione di fioriti colori ci porta anche la possibilità di rinnovare qualche vaso al nostro balcone. Così ecco il vaso migliore per ottenere fiori splendenti e piante rigogliose e che può addobbare magnificamente balconi e terrazze.

A ogni pianta la sua esigenza

In questo periodo di fine aprile e durante il mese di maggio non possiamo far mancare alle piante il giusto aiuto. Questo significa soprattutto concime e acqua. Due o tre volte al mese diamo il concime di cui hanno bisogno. La seconda cosa da non trascurare è l’annaffiatura che soprattutto nel mese di maggio si rivela importante per non lasciare il terriccio asciutto quando la temperatura sale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco il vaso migliore per ottenere fiori splendenti e piante rigogliose e che può addobbare magnificamente balconi e terrazze

Se per le piante è anche arrivato il tempo del rinvaso, questo è il periodo giusto. Possiamo profittare per cambiare il vaso e perché no, sceglierlo anche grazioso per abbellire i nostri ambienti. I materiali dei vasi sono principalmente due: la plastica e il coccio. Ambedue sono rispettabili e utili, basta che si conoscano le proprietà.

Plastica e coccio

La plastica si sa è un materiale che non è traspirante. Quando s’innaffia, l’acqua permane all’interno del vaso e se non si fa attenzione potrebbe creare dei pericolosi ristagni. Per evitare ciò la regola fondamentale è di non riempire il vaso di solo terriccio, ma di creare al fondo uno strato di argilla espansa. Così facendo il buco che è in basso non si blocca e l’acqua può refluire senza problemi.

Per questo motivo i vasi in plastica sono adatti ai fiori e alle piante che non temono l’acqua: le principali sono tutte le margherite, la menta; le acidofile come le azalee, camelie, ortensie, fuchsie, ibischi e gardenia; petunie, calendule, surfinie; tutti i tipi di arbusti sia da fiore che da foglia e altre ancora.

Per i vasi in coccio che sono traspiranti vanno bene rose, piante grasse, tutte le aromatiche tranne la menta bocche di leone, bulbose, campanule, lobelie, oleandri, ecc.

Con queste accortezze i nostri fiori e piante cresceranno senza problemi. Ecco un modo interessante per rivalutare l’ortica.