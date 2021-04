C’è un sistema efficace e divertente per ottenere delle bellissime piantine di limone e adatto per chi non è un pollice verde. Vediamo allora il modo semplice e sbalorditivo per avere delle piantine di limone partendo da un uovo e qualche seme.

Preparazione dei semi

Scegliamo il tipo di limone che più ci piace e se possibile di origine biologica. Che in genere hanno una maggiore forza vegetativa. Laviamo il limone e tagliamolo a metà. Lo premiamo delicatamente su uno spremiagrumi per prendere i semi. Con un foglietto di carta assorbente da cucina li asciughiamo dalla polpa. Passiamo ora a togliere la pellicina biancastra da ogni seme, anche con le unghie ma delicatamente.

I semi in barattolo

Prendiamo un foglio di carta assorbente da cucina e pieghiamolo nel senso della lunghezza in tre parti. Al centro adageremo i semi, per poi ripiegare i lati come un fazzoletto.

Irroriamolo d’acqua con uno spruzzino e sistemiamolo al fondo di un boccaccio in vetro, che metteremo in una zona all’ombra dentro casa. Lasciamo passare due settimane e apriamolo. Ci accorgeremo che i semi hanno fatto spuntare un germoglio ovvero la radice.

Il modo semplice e sbalorditivo per avere delle piantine di limone partendo da un uovo e qualche seme

Prendiamo un uovo e con il cucchiaino battiamo delicatamente in alto per aprire un varco. Creiamo con le dita uno spazio dal diametro di circa 2 cm. Svuotiamolo, recuperando il contenuto a parte. Con un piccolo cacciavite facciamo un forellino dall’altra parte dell’uovo, appoggiando il guscio sul tavolo.

Ora riempiamo il guscio per metà con del terriccio, creiamo un piccolo varco al centro dove metteremo il seme con la radice in giù, senza romperla. Poi ricopriamo il tutto col terriccio e spruzziamolo bene d’acqua. L’eccesso uscirà da buchino di drenaggio. Poggiamo il guscio o su un tappo di bottiglia o sulla confezione in plastica delle uova.

Invasamento

Dopo tre settimane il seme sarà già diventato una piantina e potremo così metterla in un vaso. Prima però, schiacceremo leggermente tra le mani il guscio, così da creare delle fessure dove usciranno le radici. Il guscio d’uovo ricco di calcio permetterà una crescita robusta della pianta e anche più rigogliosa. Ecco il modo semplice e sbalorditivo per avere delle piantine di limone partendo da un uovo e qualche seme.

Un sistema molto semplice che si può utilizzare con successo anche con i semini della pianta del pomodoro, particolarmente bisognosa di calcio.