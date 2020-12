Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si desidera mangiare uno snack salutare e di stagione perché non optare per delle deliziose caldarroste? Al contrario di quanto si crede, infatti, sono facilissime da preparare anche in totale autonomia. Per questo oggi spieghiamo come provare a casa propria un metodo innovativo e semplice per cuocere le castagne con il microonde.

Cosa serve

Per cuocere le castagne a casa propria basta un elettrodomestico semplicissimo da usare: il microonde. Questo metodo, infatti, permette di poter portare in tavola questo delizioso prodotto autunnale esaltando il loro gusto dolce e totalmente naturale. Il tempo richiesto è di appena trenta minuti per tutto il processo, di cui appena sette minuti al massimo per la cottura. Vediamo insieme come fare.

Come fare

Iniziamo con il prendere le castagne e sciacquarle. Tagliare con un coltello il lato più bombato del guscio e inciderlo in direzione orizzontale, cercando però di non intaccare il contenuto interno.

Prendere una ciotola, riempirla di acqua e immergere completamente i frutti e lasciarli lì dieci minuti. Questa operazione aiuterà a rendere la rimozione del guscio più semplice.

A questo punto, mettere tutti i pezzi in un piatto molto ampio e piano. Bisogna fare attenzione, però, che siano rivolte verso l’alto e che non siano l’una troppo vicina all’altra. Cuocere a 800 watt per alcuni minuti. Farle raffreddare in un sacchetto di carta per cinque minuti. Ecco delle morbidissime castagne da sbucciare con le mani.

Oggi abbiamo illustrato un metodo innovativo e semplice per cuocere le castagne con il microonde. Se si è interessati a utilissimi consigli per destreggiarsi fra i fornelli consigliamo di consultare il nostro sito, specialmente la sezione dedicate alla cucina. Ad esempio a questo link si può leggere un approfondimento che spiega come portare in tavola dei facilissimi gnocchi alla zucca, pronti in pochissimo tempo, e con pochissimo sforzo.