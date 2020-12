Pasticcini di mandorle per il Natale sono talmente semplici che stupiranno tutti

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le feste natalizie sono vicine e non possono mancare i pasticcini di mandorle fatti in casa. Sono piccoli dolcetti bellissimi e hanno il colore del Natale. Profumati e irresistibili, l’unica pecca è che bisogna prepararne grosse quantità perché finiranno presto. I pasticcini di mandorle per Natale sono talmente semplici che stupiranno tutti, e bastano solo dieci minuti.

Ingredienti

I pasticcini di mandorle richiedono ingredienti semplici e facili da reperire, ecco la lista:

a) 350 gr di farina di mandorle;

b) 3 uova;

c) 200 gr di zucchero a velo;

d) mezza fialetta di aroma alla mandorla.

Per la decorazione dei pasticcini:

a) zucchero semolato;

b) zucchero a velo;

c) mandorle intere;

d) ciliegie candite.

Preparazione dei pasticcini di mandorle

I pasticcini di mandorle richiedono una preparazione di circa dieci minuti, la cottura da 15/18 minuti, mentre il tempo di riposo in frigo richiede quattro ore.

Versare in una ciotola preferibilmente di vetro, gli albumi delle uova e sbatterli con una forchetta fino a quando saranno spumosi. Aggiungere lo zucchero a velo, la mezza fialetta di aroma di mandorla e, infine, la farina di mandorle. Mescolare tutti gli ingredienti fino a quando il composto diventerà omogeneo. Lasciare riposare per quattro ore in frigorifero.

Prendere l’impasto e incominciare a creare i pasticcini di mandorle. Prendere un pizzico di impasto e rotolarlo in un palmo delle mani, passarlo nello zucchero semolato e poi in quello a velo. Infine, aggiungere sopra una mandorla intera o una ciliegina candita. Premere sopra al centro per farla aderire. Dall’impasto se ne possono ricavare da 25 a 30 pasticcini.

Prendere una teglia, ricoprire con carta da forno e riporre i pasticcini nella teglia. Infornare in forno ventilato a 160 gradi o in forno statico a 170 gradi, per circa 20 minuti.