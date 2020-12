Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La mostarda fa parte della cultura culinaria italiana. Questa salsa è utilizzata in moltissimi modi per insaporire formaggi e salumi. È la regina degli antipasti italiani e la sua preparazione casalinga la rendono protagonista di molte ricette regionali. La torta di zucca alla mostarda è composta principalmente da polpa di zucca e mostarda in grandi quantità.

Questa ricetta la raccomandiamo a coloro che amano il sapore deciso della mostarda e vogliono scoprire un sapore nuovo per quanto riguarda la zucca, già dolce di per sé.

Vediamo come si prepara una torta di zucca alla mostarda, un gusto unico che conquista.

Ingredienti

1 kg abbondante di polpa di zucca gialla già pulita;

2 uova;

2 cucchiai di pan grattato;

200 gr di mostarda di Mantova;

200 gr di mandorle tritate;

1 limone;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

2 spicchi di aglio;

50 gr di burro;

noce moscata;

sale.

Prepariamo quindi la polpa di zucca. Tagliarla a pezzettini e mettere i pezzi in una pirofila. Accendere il forno a 180° in modalità statica e mettervi dentro la zucca. Far cuocere il tutto per circa 40 minuti.

Prendere la frutta della mostarda e metterli in una ciotola con due cucchiai dello sciroppo di conservazione. Aggiungere in questa ciotola le mandorle, la scorza del mezzo limone, un cucchiaio di pane grattato, il parmigiano, le uova intere, un pizzico di noce moscata e il succo di un limone.

Aggiustare di sale e unirvi infine la zucca. Amalgamare bene il composto che verrà fuori.

In un pentolino, sciogliere il burro con l’aggiunta degli spicchi d’aglio sbucciati. Con questo burro aromatizzato, spennellare il fondo e i bordi di una teglia. Versarvi infine il resto del pangrattato.

Mettere l’impasto nella pirofila e infilarla nel forno già caldo a 200° gradi per circa un’oretta.

Servire ben calda e buon appetito!