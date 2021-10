Quando si discute di segni zodiacali e di oroscopo la platea si suddivide tra chi storce il naso e chi, invece, annuisce.

Si è d’accordo nel non ritenerla una scienza ma più ci si appassiona a questa tematica più si notano le piccole verità che racchiude.

Infatti, quando ci si immerge tra le caratteristiche dei vari segni zodiacali è molto facile ritrovarsi o ritrovare le varie tipologie caratteriali. Ce ne sono alcuni più pericolosi di altri quando si arrabbiano e altri che, invece, risultano incompatibili.

Ci sono segni zodiacali con caratteristiche agli antipodi o troppo simili che, per questo motivo, non riusciranno ad andare d’accordo.

Sicuramente il tutto andrà valutato secondo la propria esperienza, sarebbe sciocco precludersi un incontro solamente per via di una presunta incompatibilità.

Tra tutti i segni si tratterà delle incompatibilità del Leone con Capricorno e Scorpione e di quelle della Bilancia con Ariete e Cancro.

Un mare di problemi e qualche sorpresa per questi segni zodiacali poco compatibili secondo l’oroscopo

Chi appartiene al segno del Leone è una persona molto attiva, intraprendente e propositiva. Una propensione naturale al comando che spesso viene percepita come aggressività dalle altre persone.

Il Capricorno, al contrario, è un segno molto tranquillo e frugale che ama essere circondato da persone altrettanto calme e poco rumorose. Un’incompatibilità caratteriale che renderà difficile i rapporti di qualsiasi tipo tra il Leone e il Capricorno.

Tra le incompatibilità dei nati sotto il segno del Leone troviamo, poi, gli Scorpioni. Un segno calmo e molto paziente che aspira, come il Leone, al ruolo dominante. Anche se lo Scorpione cercherà di raggiungere il suo scopo in maniera molto più discreta rispetto al Leone.

Segni molto simili anche per quanto riguarda la testardaggine che li caratterizza. Durante una lite saranno inflessibili e questo comporterà una certa difficoltà nel trovare una soluzione.

Bilancia vs Ariete/Cancro

La Bilancia è un segno che non ama i conflitti e l’aggressività, tutto il contrario rispetto all’Ariete.

Si tratta di segni contrapposti, da un lato l’individualismo e dall’altra l’altruismo della Bilancia. Inoltre, l’impazienza dell’Ariete potrebbe non tollerare l’indecisione cronica della Bilancia.

Nel caso in cui si riuscisse a trovare una soluzione congeniale alle due parti potrebbe accadere l’impossibile. Infatti, ecco la sorpresa, questi due segni arriverebbero a completarsi a vicenda.

Il Cancro è un segno con caratteristiche molto simili a quelle della Bilancia, entrambi cercano calore e armonia.

Tuttavia il carattere lunatico del Cancro potrebbe creare problemi per via di un eccesso di nervosismo. Si tratta di due segni che spesso entrano in competizione per il ruolo di leadership, anche in questo caso è necessario trovare un compromesso. Ecco perché ci saranno un mare di problemi e qualche sorpresa per questi segni zodiacali poco compatibili secondo l’oroscopo.