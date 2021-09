Gli appassionati di oroscopo lo sapranno già, i segni zodiacali non sono tutti uguali. Sia per quanto riguardare fortuna e successo sia, in misura maggiore per diverse caratteristiche caratteriali.

Infatti ci sono alcuni segni zodiacali molto calmi e tranquilli mentre ce ne sono altri molto più irruenti e, a tratti, decisamente irascibili.

Infatti, secondo le stelle ci sono alcuni segni molto più inclini di altri all’ira, segni che potrebbero reagire male se provocati.

Questo, è da sottolineare, nonostante possa capitare a tutti di perdere le staffe di fronte a ingiustizie o provocazioni.

Tra i segni zodiacali, i tre che, secondo l’oroscopo, sono più irascibili di altri sono: Ariete, Leone e Scorpione.

Ecco perché secondo l’oroscopo sono questi i segni zodiacali più pericolosi quando si arrabbiano

L’Ariete è uno dei più irruenti tra i segni zodiacali. Una delle caratteristiche che contraddistinguono i nati sotto al segno dell’Ariete è proprio la voglia di avere sempre ragione. Quando si arrabbia diventa un segno molto combattivo che non si fermerà fino a quando non avrà dimostrato le sue ragioni.

Non importa l’entità della questione, in alcuni casi anche una sciocchezza potrà spingere l’Ariete in modalità combattimento. Richiede, quindi, del tempo per calmarsi e ricominciare a ragionare razionalmente.

Leone

Tra i segni irascibili non poteva mancare il Leone, un segno molto sicuro di sé, a tratti irruento e arrogante. Dal momento che tende a prendere tutto molto sul personale bisognerà sempre misurare gesti e parole.

Molto simile all’Ariete, se provocato, reagirà mettendo in campo tutta la sua combattività. In alternativa potrebbe decidere di tagliare definitivamente i ponti con chi gli ha fatto un torto. Chi si ritrova a rapportarsi con questo segno si renderà conto che è molto difficile averci a che fare. Potrebbe arrabbiarsi senza nessun valido motivo, anche per una sciocchezza.

Scorpione

A differenza del Leone che, solitamente, risponde subito alle offese subite, i nati sotto il segno dello Scorpione preferiscono aspettare.

Gli Scorpioni, infatti, hanno una certa abilità a tenere calme le altre persone pur non essendo calmi di natura.

Quando si ha a che fare con uno Scorpione bisogna cercare di non metterne in discussione le capacità. Infatti, questo potrebbe mandarlo su tutte le furie. Si tratta di uno dei segni più vendicativi dell’oroscopo, tende ad aspettare il momento opportuno per contrattaccare. Ecco perché secondo l’oroscopo sono questi i segni zodiacali più pericolosi quando si arrabbiano.