L’oroscopo affascina moltissime persone, anche coloro che in realtà si dicono disinteressati.

Quante volte, infatti, succede di ritrovarsi a cercare il proprio segno zodiacale all’interno di giornali o riviste.

Per molti è un modo di passare il tempo sui mezzi pubblici, per altri un vero e proprio rito.

Con l’arrivo di settembre in molti si rivolgono all’oroscopo per scoprire se il loro segno zodiacale è tra quelli baciati dalla fortuna.

In un precedente articolo si era, infatti, trattato dei segni zodiacali più fortunati a settembre.

Oggi, invece si andrà alla scoperta delle caratteristiche principali di questi tre segni zodiacali che vedranno arrivare un settembre ricco di buoni auspici.

Sono queste le caratteristiche dei 3 segni zodiacali che avranno successo a settembre secondo l’oroscopo

Bilancia

Tra le caratteristiche principali dei nati sotto al segno della Bilancia troviamo una grande capacità di nascondere i propri sentimenti.

Per questo motivo alla classica domanda, spesso posta con disinteresse, “come stai?” rispondono “bene”, nonostante la realtà sia ben diversa.

La rabbia e la delusione portano la Bilancia a chiudersi in se stessa rendendola molto difficile da gestire.

Alzare una barriera e isolarsi è di uno dei modi che ha questo segno per proteggersi contro l’invadenza del Mondo.

Settembre si prospetta molto favorevole per i nati sotto questo segno che, però, necessitano di una pausa.

Chi è tornato dalle vacanze ha bisogno di qualche giorno per riprendersi mentre chi non è ancora partito non vede l’ora di farlo.

Scorpione: un segno molto forte

Il secondo segno zodiacale che inizierà settembre con un’ottima settimana è lo Scorpione.

Si tratta di un segno molto sicuro di sé e che, per questo, non ama essere contraddetto durante le discussioni.

Un segno che ama avere il controllo su tutte le questioni della vita per non perdersi in balia degli eventi.

Quando subisce un torto lo Scorpione potrà perdonare ma non dimenticherà mai cosa è successo.

Per lo Scorpione si prospetta un settembre pieno di successi sia nel campo sentimentale che nel campo lavorativo.

Si consiglia di non sottovalutare i nuovi incontri, potrebbero sorprendere.

Leone

Il Leone è un segno di fuoco, egocentrico e sognatore cerca di cambiare la società in tutti i modi possibili.

Ha alte aspettative quando incontra nuove persone e, per questo motivo, spesso le delusioni sono dietro l’angolo.

Molto impulsivo ed energico odia essere banale, per questo motivo evita le cose che fanno tutti.

Quando qualcosa piace a tutti allora è quasi sicuro che al Leone non piacerà.

Per i nati sotto al segno del Leone si prospetta un ottimo settembre in tutti i campi. Gli incontri saranno favoriti con il segno del Sagittario mentre nel lavoro in arrivo un’attività extra che si trasformerà in una buona fonte di denaro.

Sono, quindi, queste le caratteristiche dei 3 segni zodiacali che avranno successo a settembre secondo l’oroscopo.