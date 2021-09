Nell’arco di circa due mesi, tra la fine di agosto e il principio di novembre, si consuma una stagione intensa e profumata: la vendemmia. È questo il periodo di raccolta delle uve coltivate in vigna per la produzione del vino. La vendemmia è tempo non soltanto di duro lavoro, ma anche di festa e tradizioni. E queste ultime hanno un posto anche in cucina. Un esempio ne è la ricetta della schiacciata fiorentina con l’uva. Salutiamo settembre e l’inizio della vendemmia con una golosa variante di questo dolce tipico autunnale, buono da leccarsi i baffi.

La schiacciata con l’uva

La schiacciata con l’uva è infatti un dolce tipico toscano della tradizione contadina e legato al periodo della vendemmia. A rendere speciale questa ricetta è l’impiego dell’uva fresca, appena raccolta. Oggi è facile trovare questo dolce in tutti i forni locali che hanno contribuito a renderlo tipico e identificativo di una cultura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La ricetta originale prevede l’impiego dell’uva canaiolo, uva nera e dolce, dagli acini piccoli e con i semi, molto diffusa nella zona del Chianti. Procurarsi questa uva però non è facile, perché difficilmente disponibile dal fruttivendolo. Molti infatti si rivolgono direttamente ai produttori vinicoli per acquistare qualche grappolo che permetta loro di realizzare la ricetta originale. Proprio per arginare questa difficoltà, proponiamo una variante della ricetta della schiacciata che prevede l’impiego di un’uva differente, di facile reperimento.

La preparazione è semplice, facilmente realizzabile a casa.

Salutiamo settembre con una golosa variante di questo dolce tipico autunnale, buono da leccarsi i baffi

La ricetta che quindi proponiamo della schiacciata con uva prevede una variante. Utilizziamo, infatti, uva bianca invece di uva nera, in modo da invogliare a preparare questo dolce in casa utilizzando l’uva che abbiamo a disposizione.

Ingredienti per la schiacciata

Farina 400 g;

Lievito di birra fresco 20 g;

Acqua 200 g;

Olio d’oliva 4 cucchiai;

Zucchero 4 cucchiai.

Ingredienti per guarnire

Uva bianca 750 g;

Zucchero 4 cucchiai;

Olio d’oliva 4 cucchiai.

Preparazione

Versare la farina sulla spianatoia, fare un buco al centro e metterci il lievito sbriciolato, l’olio e aggiungere poco alla volta l’acqua. Impastare aggiungendo poco alla volta lo zucchero e fino a ottenere un impasto morbido;

Riporre l’impasto in una ciotola grande coperta da un canovaccio pulito e lasciare lievitare nel forno spento con la luce accesa per 2 ore;

Ungere il fondo di una teglia 30×40 con un pochino d’olio e stendere l’impasto con le mani;

Lavare l’uva, dividere i chicchi e distribuirli sulla superficie della schiacciata spingendoli leggermente nell’impasto:

Lasciare lievitare ancora la schiacciata per 30 minuti:

Distribuire sulla superficie della schiacciata un filo d’olio e lo zucchero e cuocere nel forno statico preriscaldato a 200° per circa 45 minuti.

Il risultato è quindi ottimo: un dolce non troppo dolce, ma con uno strato di zucchero in superficie e chicchi succosi, da gustare rigorosamente freddo.