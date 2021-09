La moda è davvero particolare e imprevedibile. E chi la ama e ne è appassionato lo sa molto bene. Infatti, ci sono alcuni vestiti che hanno un successo incredibile ma che, dopo qualche tempo, spariscono di colpo. Ma poi, di punto in bianco, li rivediamo sulle passerelle e nelle vetrine e ci accorgiamo che potremo indossarli nuovamente seguendo le tendenze. Come per esempio si può vedere nel nostro precedente articolo “Questo capo d’abbigliamento degli anni Novanta che tutti amavano è finalmente tornato di moda e sicuramente lo abbiamo ancora nell’armadio”. Insomma, i ritorni in grande stile sono davvero molteplici. E ormai non ci stupiscono più. Sappiamo che la moda e le tendenze, infatti, seguono una linea ben precisa e in qualche modo fanno sempre tornare alla luce le vecchie glorie. E oggi vogliamo consigliarne una in particolare che sicuramente farà felici non poche persone.

Come in tanti speravano torna finalmente alla ribalta questo fantastico capo che sicuramente abbiamo nell’armadio

C’è un capo di abbigliamento in particolare che piaceva davvero a tantissimi. E non solo per la sua estetica e la sua versatilità. Soprattutto, infatti, era amatissimo per la sua incredibile comodità. Stiamo parlando, in questo caso, del poncho. Sicuramente, almeno una volta nella vita, abbiamo indossato questo capo e lo abbiamo abbinato nei modi più vari e stravaganti. Il poncho ha davvero origini antiche. Si tratta, infatti, di un capo sudamericano che veniva usato per combattere il freddo. E poi è diventato popolare per la sua forma particolare e la sua capacità di adattamento a qualsiasi stile. Infatti, il poncho può essere usato sia per andare al lavoro che a una serata galante. Basterà sapere con cosa abbinarlo nell’esattezza e come indossarlo per fare un vero e proprio figurone e non passare inosservati.

Il poncho, un capo di abbigliamento intramontabile che sicuramente vorremo indossare di nuovo al più presto

Il poncho è praticamente piaciuto davvero a tutti. E basta vedere quanto stilisti lo hanno sfruttato sulle loro passerelle per esserne sicuri. E ora potremo di nuovo tirarlo fuori. Infatti, come in tanti speravano torna finalmente alla ribalta questo fantastico capo che sicuramente abbiamo nell’armadio. E se non sappiamo esattamente come indossarlo, nessuna paura. Ci sono tantissimi modi in cui potremo sfruttare la sua versatilità. Per esempio, in una giornata un po’ ventosa, potremo abbinato a un paio di pantaloni aderenti. Oppure, se volessimo essere più eleganti, potremo indossarlo con una gonna e delle calze con i tacchi per rendere il look più chic. Basterà lasciarci ispirare dallo stile che più si addice a noi e che più ci piace!

