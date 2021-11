I libri sono degli scrigni preziosi che vanno custoditi e tenuti con cura. La storia che gli autori raccontano, infatti, è un vero e proprio tesoro. Ogni scrittore mette sulle pagine le proprie emozioni e sensazioni, condividendole con il lettore e creando una connessione senza fili davvero unica. Proprio per questo motivo, però, scegliere le letture giuste è fondamentale. Dovremmo sempre seguire l’intuito e il nostro gusto personale per capire qual è il libro più adatto a noi. Ma certamente anche qualche consiglio potrà tornarci utile per scegliere la trama giusta in una miriade di opere.

Un libro coinvolgente che ha tenuto tantissimi incollati alle pagine e che travolgerà sicuramente anche noi

Di libri che potrebbero interessare diverse persone avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato 5 libri perfetti da leggere prima di andare a dormire. Oppure, in un altro articolo, avevamo sottolineato la bellezza di romanzi davvero imperdibili che tutti noi dovremmo leggere almeno una volta nella vita. Oggi continuiamo la nostra lista, aggiungendo un libro coinvolgente che ha tenuto tantissimi incollati alle pagine e che travolgerà sicuramente anche noi. Stiamo parlando di “Un bello scherzo” di Andrea Vitali. Lo scrittore, infatti, torna in pompa magna con un nuovo grattacapo per Ernesto Maccadò, il commissario nato dalla sua magistrale penna.

Un bello scherzo, ecco di cosa parla il libro di Andrea Vitali

Andrea Vitali ci porta subito nella realtà di Bellano del 1935 e ci fa entrare nel tipico caffè Imbarcadero, e qui troviamo un Gnazio Termoli piuttosto agitato per l’arrivo di tre uomini della Milizia confinaria. Vestiti di nero, arrivano al porto dopo il tramonto, creando scompiglio e preoccupazione, e incutendo minacce che gelano i cittadini. Spariscono nell’ombra della notte per tornare poco dopo e caricare a bordo il maestro Fiorentino Crispini. Gnazio Termoli, interdetto, pensa che ci sia solo una cosa da fare: avvertire le autorità. E qui entrerà in scena il commissario Maccadò. Attraverso la storia e gli eventi che si susseguono, avremo l’opportunità di scoprire di più sulla realtà dell’Italia dell’epoca.

E grazie ad Andrea Vitali, potremo incontrare personaggi pittoreschi e interessanti, che renderanno dinamica e fresca la storia, tenendoci letteralmente incollati alle pagine. Un ottimo connubio tra mistero e realtà cittadina rende il libro interessante agli occhi di molti di noi. Assistere a scene anche divertenti e leggere è un ottimo modo per riuscire a tenere il filo senza mai cadere nella noia.

