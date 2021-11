Le orchidee sono piante amatissime perché uniscono bellezza e semplicità nella coltivazione.

Con l’avvicinarsi della stagione natalizia, poi, in molti cominceranno a ricevere Phalaenopsis come regalo o pensierino in occasione di pranzi e cene. Infatti, si tratta di una pianta che fa piacere ricevere e che non impegna particolarmente visto il costo contenuto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quando arriva una nuova orchidea a casa, per prima cosa, sarà importante sistemarla in un luogo luminoso ma lontano dai raggi diretti del sole.

Sarà, poi, importante scegliere un vaso trasparente e non uno colorato dal momento che le radici di questa pianta necessitano di luce.

Quando si tratta di orchidee, poi, impossibile non fare attenzione anche alla temperatura della stanza in cui vengono coltivate. Infatti, a seconda della specie richiederanno una diversa temperatura. Se troppo basse o troppo elevate, infatti, la nostra orchidea patirà arrivando anche alla morte.

Anche se sembrano piante immortali le orchidee possono soffrire frequentemente di disturbi che si manifestano, soprattutto, a carico di fiori e foglie. Le nostre nonne ci possono insegnare alcuni interessanti stratagemmi per capire come sta l’orchidea e come rimediare.

Basta orchidee moribonde grazie a questi trucchetti della nonna per salvarle in inverno

Quando i boccioli della nostra orchidea si staccano e cadono prima di aprirsi si tratta della conseguenza di temperature troppo basse.

Si consiglia di spostare immediatamente la pianta in una zona della casa più riscaldata. La caduta dei boccioli potrà avvenire in modi diversi. Da un lato la caduta del bocciolo sano e dall’altra, invece, la caduta di boccioli secchi. Questo secondo problema potrebbe nascondere una insufficiente umidità o una mancanza di acqua.

La mancanza di umidità si ha, spesso, per via di termosifoni accesi a temperature molto elevate che possono seccare l’aria.

Per prevenire il problema procedere con frequenti vaporizzazioni anche più volte al giorno.

Foglie arricciate

In altri casi saranno le foglie a manifestare disagio mostrandosi arricciate lateralmente. Al pari dei boccioli secchi anche in questo caso la causa sarà la mancanza di umidità.

Anche per cercare di risolvere questo problema sarà importante aumentare le vaporizzazioni. In alternativa sistemare una spugna inzuppata di acqua vicino al vaso.

Fiori e foglie afflosciati

Se sia le foglie che i fiori appassiscono improvvisamente potremmo essere in presenza di una reazione legata a un colpo di freddo.

Per questo motivo le orchidee non andrebbero mai sistemate vicino alle finestre o alle porte che vengono aperte di frequente.

Meglio scegliere una zona della casa con aria ferma e lontana da correnti di aria dannose sia in estate che, a maggior ragione, in inverno. Quindi, basta orchidee moribonde grazie a questi trucchetti della nonna per salvarle in inverno.