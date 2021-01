I 3 romanzi da leggere assolutamente almeno una volta nella vita

La lettura ci porta in universi paralleli e ci fa vivere emozioni e sensazioni uniche e inimitabili. Soprattutto se a scrivere di certi sentimenti sono delle autrici fenomenali come quelle che stiamo per presentare. Vediamo allora quali sono i 3 romanzi d’amore da leggere assolutamente almeno una volta nella vita.

Middlemarch, Marie Anne Evans

Marie Anne Evans, meglio conosciuta come George Eliot, ha dato vita a un vero e proprio capolavoro della letteratura. Il romanzo analizza con meticolosa attenzione l’anima umana, mostrandone ogni sfaccettatura possibile. Marie Anne Evans, grazie alla sua sconvolgente abilità, è stata capace di creare una storia senza precedenti, che affronta gli ostacoli della vita che ognuno di noi si trova ad affrontare.

Cime Tempestose, Emily Brontë

Cime Tempestose è un romanzo unico e originale. Il protagonista, Heathcliff, è animato nelle pagine da una passione struggente. Il suo essere tutto d’un pezzo in realtà nasconde un’infelicità travolgente, che non permette al protagonista di vivere con spensieratezza. Si tratta di una vera e propria pietra miliare, un pezzo unico da 90, impossibile da non leggere almeno una volta.

Jane Eyre, Charlotte Brontë

Un amore dilaniante, un’impossibilità dovuta a una diversa posizione sociale, una strategia nella scrittura estremamente particolare che costella tutte le pagine del romanzo. E poi c’è lei, Jane Eyre. Una donna sincera, schietta, con un passato tragico alle spalle ma con un forte senso di giustizia e ribellione. Un’eroina di tutti i tempi. Questa protagonista rende il romanzo di Charlotte Brontë un vero e proprio cult, impossibile da ignorare. La scrittura magistrale dell’autrice farà innamorare chiunque.

Dunque, ecco i 3 romanzi d’amore da leggere assolutamente almeno una volta nella vita. Queste pietre miliari della letteratura femminile non potranno far altro che migliorare le giornate di ogni lettore.

Approfondimento

I 5 libri migliori da leggere la sera prima di andare a dormire