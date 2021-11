Nell’ultimo periodo il Governo ha creato diversi Bonus per favorire la fruizione dei servizi. Però il Bonus di cui parleremo è speciale, perché è fruibile da tutti senza presentare l’ISEE. In regalo ci sono 200 euro subito senza click day per tutti in queste strutture termali in tutte le regioni che illustreremo di seguito. Questo sarà spendibile per l’acquisto di trattamenti termali: dai massaggi ai fanghi o a una semplice giornata alle terme. L’autunno e l’inverno sono certamente i momenti migliori per farlo. Di seguito spiegheremo cosa comprende il Bonus, come ottenerlo e a quali strutture rivolgersi.

Che cos’è il Bonus terme?

Il Bonus terme è un voucher di 200 euro spendibile nelle strutture termali convenzionate e accreditato sotto forma di sconto in fattura. Questo comprende una lunga serie di trattamenti. La lista precisa di ciò che è compreso dal bonus però andrà concordata direttamente con l’impianto termale. È anche importante sottolineare che il bonus non comprende pasti e pernottamenti. Infatti, anche se spesso le terme sono associate a una struttura alberghiera, tutti i servizi non termali andranno pagati a parte. Inoltre, non sono comprese le spese di viaggio per arrivare alla nostra destinazione.

Come ottenere il Bonus

A partire dall’8 novembre, possono fare richiesta di questo Bonus tutti i cittadini italiani maggiorenni. La novità sta nel fatto che non sarà più necessario attendere il click day per accaparrarsi il Bonus terme, un sistema spesso inefficace. Quindi non dovremo attendere con ansia davanti al computer, ma contattare direttamente la struttura scelta. Anche se ciò non vuol dire dormire sugli allori, dato che il numero di Bonus è limitato a 250.000 unità e verranno garantiti in ordine di arrivo. L’elenco delle strutture aderenti è in aggiornamento e tutt’ora disponibile sul sito di Invitalia.

Contattiamo la struttura scelta per via telefonica o per email per sapere se può esserci garantito il Bonus e quali servizi sono compresi. Ricordiamoci che una volta fissata la data non potrà essere cambiata e che dovrà essere entro i 60 giorni dalla richiesta. Inoltre, non possiamo cedere il bonus a terzi dal momento che è nominativo.

200 euro subito senza click day per tutti in queste strutture termali in tutte le regioni

Nel sito di Invitalia vedremo direttamente un prospetto che ci mostra la distribuzione delle strutture termali attualmente accreditate. La stragrande maggioranza si trova in Veneto, con ben 74 strutture al momento della stesura dell’articolo. Seguito da Campania con 27, Emilia-Romagna con 21, Toscana con 16 e Lombardia con 10. Tutte le altre regioni (a parte il Molise che ancora non è presente nella lista) offrono almeno una struttura aderente al Bonus.

C’è una grande varietà anche in termini di stelle e prezzi delle strutture, se decidiamo di spendere anche la notte nel centro. Sul sito di Invitalia comunque troviamo tutte le informazioni necessarie. Semplicemente selezioniamo la struttura di interesse per visualizzare il relativo elenco. Qui appariranno i nomi delle aziende, l’ubicazione, i contatti e il link diretto al sito ufficiale della struttura.

Approfondimento

