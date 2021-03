L’arrivo della bella stagione porta con sé anche la ricchezza di frutta e verdura fresche di stagione. Seconda la dieta mediterranea, la più completa e salutare, dovremmo consumarne le famose 5 porzioni al giorno. Anche per andare di corpo. Eh sì, perché non è un segreto che le fibre e le vitamine fresche combattano la stitichezza. L’intestino si nutre letteralmente dei nutrienti di frutta e verdura, garantendoci la sua regolarità. Oggi vedremo assieme ai nostri Esperti della Redazione un lassativo naturale poco conosciuto ma efficacissimo: i semi di Chia.

Un italiano su tre soffre di stitichezza

Secondo le statistiche nazionali il 30% degli italiani soffre di stitichezza. Generalmente causata da stress, ansia, ma anche pessime abitudini alimentari. Un intestino regolare dovrebbe portarci ad andare in bagno almeno una volta al giorno. Se, invece non lo facciamo, e, passiamo due o tre giorni senza farlo, è bene consultare un medico. Dobbiamo infatti considerare che la stitichezza non è fine a se stessa, ma provoca comunque anche irascibilità, gonfiori addominali e senso di malessere generico. Per tutti questi motivi è bene alimentarsi in maniera corretta.

Se non vogliamo ricorrere ai farmaci ecco quello che fa per noi

I semi di Chia rappresentano uno degli alimenti maggiormente in voga negli ultimi anni, tanto che, in molti panifici, è disponibile il pane. Questi semi sono particolarmente adatti a regolare l’intestino e, quindi a farci andare di corpo, perché sono ricchissimi di fibre. E, le fibre, muovendosi all’interno del nostro intestino, ne permettono un’attività regolare e costante. Nello specifico, addirittura i semi di Chia vanno ad aumentare la massa delle feci, tra l’altro anche ammorbidendole. Un lassativo naturale poco conosciuto ma efficacissimo che contiene un po’ meno della metà delle fibre in ogni sua grammatura. In sostanza, per 100 grammi di semi di Chia, avremo circa 40 grammi di fibre.

Altri benefici di questo alimento

Ma i semi di Chia non sono benefici solo per il nostro intestino. Assumerne una manciata con regolarità, o, magari con una fetta di pane integrale, fa bene anche alla vista, al cuore e al cervello. Grazie alla ricchezza anche di acidi grassi Omega3.

