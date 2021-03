Pulizie e manutenzioni di primavera. Si apre la stagione e, con l’arrivo di sole e caldo, ci mettiamo a riparare i danni dell’inverno. Via la ruggine dalle ringhiere dei balconi con questo sistema naturale atossico. Spesso, infatti i prodotti antiruggine sono decisamente validi, ma anche da usare con cautela. Per la presenza massiccia di sostanze chimiche. Vediamo con i nostri Esperti della Redazione come eliminare tracce di ruggine sui balconi e sulle ringhiere che si sono formate col freddo e l’umidità.

La ruggine è comune con l’esposizione al freddo

Non dobbiamo stupirci se le nostre ringhiere si presentano arrugginite dopo un inverno pieno di precipitazione. Tutto assolutamente normale. Più il materiale ferroso è esposto alle intemperie e maggiormente si arrugginisce. Via la ruggine dalle ringhiere dei balconi con questo sistema naturale, ma anche la prevenzione è importante. Sono parecchi i prodotti specifici in commercio. Ma, come dicevamo, decisamente tossici, o, comunque da utilizzare con moderazione. Prevenire la ruggine non è facile e bisognerebbe coprire il materiale esposto agli agenti atmosferici. Quindi, nel nostro caso, per le ringhiere, praticamente impossibile.

Se la ruggine non è troppa ecco l’aceto bianco

Prima di intervenire e scegliere quale prodotto naturale usare, dobbiamo realmente capire l’estensione della ruggine. Se non è troppo estesa, ecco un ottimo rimedio: l’aceto bianco. Solitamente funziona. È il classico sistema della nonna, come si dice. Prendiamo una bacinella d’acqua e facciamo degli impacchi di acqua e aceto, cercando di coprire il più possibile la superficie arrugginita. Questo sistema funziona soprattutto con superfici non troppo erose. Se, invece, dobbiamo ricorrere a un intervento più massiccio, ecco come fare.

Una crema di limone per combatterla

Per cercare di mettere ko la ruggine sulle ringhiere, ecco che dovremo creare una pasta di limone e sale. Prendiamo una terrina di plastica, inseriamo mezzo succo di limone e sale in abbondanza, fino a formare una vera e propria crema. Lasciamo riposare il composto per una mezz’oretta, dopodiché, con una spugna umida, grattiamo via le chiazze rugginose. Rimuoviamo l’umidità con un panno pulito.

