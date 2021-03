Perdere i capelli è uno di cui motivi per i quali uomini e donne possono ricorrere a sistemi e soluzioni davvero molto dispendiosi. Testimonianza ne sono i molti centri tricologici nati in Italia negli ultimi anni. Ma, esiste il segreto per far crescere i capelli più velocemente, senza ricorrere a spese ingenti e centri specialistici? Vediamo in questo articolo dei nostri Esperti, come fare a livello naturale per permettere ai nostri capelli di riprodursi.

Far crescere i capelli velocemente con azioni e abitudini

Il segreto per far crescere i capelli più velocemente è dato da una serie di azioni, abitudini, ma anche alimenti che dobbiamo portare a tavola per raggiungere questo obiettivo. Non dobbiamo infatti dimenticare che le proteine sono parte fondamentale dei nostri capelli. Queste sostanze sono dei veri e propri conduttori di ossigeno e nutrienti benefici verso i nostri capelli. Se vogliamo che i nostri capelli crescano con continuità e in maniera veloce, cerchiamo di portare a tavola:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

pollo e tacchino;

pesce azzurro;

uova:

legumi;

frutta secca;

banane;

spinaci;

cavoli e broccoli.

Possiamo tranquillamente andare in farmacia o in erboristeria e acquistare degli integratori di magnesio, ferro, zinco e calcio. Minerali assolutamente necessari per la robustezza e la sopravvivenza della nostra chioma. Ricordiamoci, comunque di consultare il medico o il farmacista di fiducia.

L’aceto di mele

Lo scriviamo spesso nei nostri articoli che l’aceto di mele è un vero e proprio toccasana per disinfettare e pulire i nostri capelli. Ma, non molti sanno che i sali minerali contenuti nell’aceto sono fondamentali per reintegrare quelli che perdiamo quotidianamente. E, la caduta dei capelli passa anche e proprio dalla perdita di sali minerali.

Se vogliamo una chioma che cresca regolarmente, facciamo un impacco ogni 15 giorni con un bicchiere d’acqua e un cucchiaino di aceto di mele. Lasciamo riposare per qualche minuto e, poi laviamo i capelli con shampoo e balsamo in maniera tradizionale. E, mentre ci prendiamo cura della chioma, massaggiamola in maniera circolare, perché andremo a stimolare i bulbi piliferi, riattivando la circolazione del sangue.

Approfondimento

Perché scegliere di mangiare l’aglio in questo modo fa meglio alla salute