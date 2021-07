Le mode cambiano sempre, e soprattutto quelle estive sembrano mutare così spesso da farci venire il capogiro. Accessori che erano all’ultimo grido l’estate scorsa ora sono terribilmente antiquati. Ma può succedere anche il contrario: a volte tornano alla ribalta capi che si pensavano pensionati per sempre. È quello che sta succedendo a un accessorio che era diventato simbolo di un’epoca, per poi sparire dalla circolazione per decenni. Oggi questo oggetto sta tornando di moda, e possiamo indossarlo con grande orgoglio durante le vacanze. Vediamo di che cosa si tratta.

Non solo per la nonna, questo accessorio estivo torna di moda per tutte le età

Ma di quale accessorio stiamo parlando? Semplicissimo: del famoso cappello a falda larga. Proprio così, il cappello indossato dalle star sulle passerelle di qualche decennio fa ora è tornato di moda, ma non per gli aperitivi di gala, bensì per le vacanze in spiaggia.

Il cappello a falda larga, meglio se di paglia, sta ora spopolando non soltanto tra i meno giovani, ma anche tra giovani e giovanissimi. Non solo per la nonna, questo accessorio estivo torna di moda per tutte le età. Ma come possiamo indossarlo al meglio? Ecco qualche consiglio.

Come indossarlo al meglio

La regola numero uno è che non ci sono regole. Il cappello a falda larga ora si indossa non soltanto abbinato a un look più chic, ma anche per un outfit casual. Sì quindi a vestiti lunghi, sì a cocktail dresses. Ma non dobbiamo avere timore di indossarlo anche con pantaloncini e maglietta. Un look sbarazzino completato con un vero fashion statement.

Per un look casual, meglio indossare sandali o scarpe basse. Riserviamo invece i tacchi abbinati al cappello per occasioni mondane e pranzi eleganti. E per quanto riguarda i capelli? Se abbiamo i capelli lunghi, lasciamoli sciolti per indossare il cappello a falda larga. In alternativa, raccogliamoli in uno chignon basso sul collo.

