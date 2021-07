L’incredibile sistema per trattare l’infiammazione del nervo sciatico con un condimento di cucina

Una della situazione in cui ci troviamo, soprattutto dopo gli “anta”, è un dolore lanciante che parte dalla schiena è corre lungo la gamba. Dolore talmente forte che spesso siamo costretti a restare bloccati a letto. Il dolore è colpa dell’infiammazione del nervo sciatico che col caldo ci tormenta di meno, mentre d’inverno con l’umidità fa dei veri disastri. A soffrirne sono sia coloro che lavorano tante ore in piedi ma anche chi rimane molte tempo seduto. Infatti questa infiammazione colpisce senza distinzione. Ecco allora l’incredibile sistema per trattare l’infiammazione al nervo sciatico con un condimento di cucina. È un vecchio sistema conosciuto dagli sportivi e che illustriamo in questo articolo.

Una delle infiammazioni più invalidanti in assoluto

Quando parliamo della lombosciatalgia e usiamo il termine “invalidante” non è assolutamente un eccesso. Questo stato di sofferenza, infatti, non solo è molto doloroso ma ci limita praticamente in tutte le azioni quotidiane. Sentito il parere di uno specialista, ricorrere alle medicine è la via più breve, soprattutto se l’infiammazione è acuta. In questo caso dovremo optare per le infiltrazioni con uno o più antidolorifici. Oggi però per fortuna per le forme più lievi esistono prodotti veramente utili ed efficaci come i cerotti termici.

L’incredibile sistema per trattare l’infiammazione al nervo sciatico con un condimento di cucina

Il rimedio che andiamo a presentare era utilizzato dai calciatori dilettanti che giocavano in campi di calcio poco adatti e con scarpini che massacravano i piedi. Eppure, il rimedio funziona ancora oggi:

una bacinella con 8/9 litri di acqua calda;

del sale grosso;

dell’aceto di sidro di mele.

Mescoliamo fino allo scioglimento del sale e alla perfetta unione degli ingredienti.

Lasciamo i piedi in ammollo per qualche minuto e appena asciugati mettiamo dei calzini perché i piedi rimangano caldi.

Cosa c’entra l’aceto con la lombosciatalgia e con i piedi? Sappiamo bene che dai nostri piedi parte molta parte del sistema nervoso. L’aceto di mele permette di diluire il sangue, eliminare le tossine e i cristalli acidi che si formano nei muscoli e nelle articolazioni. L’aceto fa sì che si ristabilisca l’equilibrio del pH dell’organismo rimettendo il valore basico-alcalino del sangue nel range dei suoi valori ottimali.

