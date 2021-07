Il colesterolo LDL oltre i 130 mg/dl può costituire un reale problema per la salute del nostro cuore. Ecco perché è importante optare per una dieta sana e fare sport. In alcuni casi, però, avere il colesterolo totale alto non deve destare delle preoccupazioni. Ma questo solo a condizione che il colesterolo HDL, quello buono, sia superiore ai 50 mg/dl.

Cosa fare per ridurre il colesterolo cattivo?

Gli esperti suggeriscono di mangiare pasti bilanciati e di allenare il corpo con la palestra o anche con una lunga camminata a passo svelto. Ma soprattutto indicano di evitare di ingerire degli alimenti ricchi di grassi, come il burro e simili e di limitare l’assunzione di carne rossa e uova.

A non tutti piace il pesce ma è questo che aiuta anche a ridurre il colesterolo cattivo e alzare quello buono. Il pesce azzurro in particolare contiene buoni livelli di Omega-3. Mangiamo anche tanta verdura e frutta e prediligiamo la farina integrale.

Una tazza al giorno per ridurre colesterolo cattivo e proteggere lo stomaco

Il colesterolo totale superiore ai 240 mg/dl, soprattutto se causato da un aumento di quello cattivo, può essere pericoloso. Per questo è bene agire seguendo una dieta ipocalorica ma equilibrata prescritta da un medico e facendo attività fisica.

Ma potrebbe essere utile anche una bevanda composta da ingredienti naturali: delle spezie dalle incredibili proprietà e benefici.

Basta una tazza al giorno per ridurre colesterolo cattivo e proteggere lo stomaco: con la curcuma, lo zenzero e il limone. La curcuma è un ottimo alleato contro il colesterolo cattivo e al contempo aumenta quello HDL grazie alla curcumina. Lo zenzero è un’altra spezia benefica perché grazie alle sue proprietà antinfiammatorie protegge lo stomaco da problemi gastrointestinali.

Per preparare la tisana, versiamo dell’acqua in un pentolino e mettiamo qualche pezzetto di zenzero anche con la buccia. Portiamo ad ebollizione per qualche minuto. Filtriamo e aggiungiamo un cucchiaino di curcuma e il succo di mezzo limone. Mescoliamo, lasciamo raffreddare e gustiamo.

