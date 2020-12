Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un primo piatto delizioso fatto con due pietanze insolite, ma che unite regaleranno gioia a tutti i palati seduti a tavola. Il piatto di oggi nasce dalla fusione di più piatti ed esperienze culinarie. Perché alla fine in cucina bisogna provare, e tramite la creatività e l’unione di più sapori nascono dei piatti veramente straordinari.

Il piatto di oggi, che si consiglia di fare a cena, è il risotto con zucca e pancetta. Possiamo dire quindi un mix tra una vellutata di zucca e una pasta con la pancetta. Ma sarà un piatto che non deluderà.

Un insolito e delizioso primo piatto di stagione con la pancetta e zucca

Vediamo allora ora come fare il nostro risotto di zucca e pancetta. In una pentola sarà necessario fare il brodo di carote, cipolla e sedano. Se non si ha voglia di fare il brodo lo si può tranquillamente acquistare al supermercato.

Bagnare ora invece una padella con dell’olio, aggiungere 1 scalogno tritato e poi la pancetta a filetti. Va bene anche la pancetta a cubetti. Di tanto in tanto aggiungere un pochino di brodo. Non appena lo scalogno diventa trasparente aggiungere la zucca tagliata a cubi. Cuocere per 10 minuti e al termine dei 10 minuti bisogna schiacciarla per farla diventare purea.

Ora bisogna tostare il riso con un pochino d’olio. Bagnare con mezzo bicchiere di vino e quando questo evapora aggiungere la nostra zucca. E come si fa con un solito risotto aggiungere ogni tanto il brodo. Una volta che il riso è pronto, spegnere il fuoco, mettere del burro e del parmigiano.

Ora bisogna far rosolare per bene la pancetta nella padella e aggiungerla al risotto. Ma non tutta. Infatti alcune strisce di pancetta bisogna tenerle come decorazione per il piatto che va servito caldo. Et voilà un insolito e delizioso primo piatto di stagione con la pancetta e zucca è pronto per essere servito in tavola.

