Se si temono gli odiati chiletti accumulati dopo le mangiate delle feste, non c’è da preoccuparsi. Ci sono, infatti, diversi modi per tamponare le calorie in eccesso che si consumano in questo periodo. Ecco una delle ricette perfette per non avere delle conseguenze troppo evidenti: un primo piatto estremamente povero di calorie, e veloce da preparare, per evitare di appesantirsi prima e dopo Natale.

Gli ingredienti

Gli ingredienti occorrenti per circa due persone:

a) 400 grammi di zucchine;

b) 200 grammi di gamberetti;

c) olio, quanto basta;

d) quanto basta di pesto confezionato.

Il procedimento

Prendere le zucchine e lavare bene la buccia, togliendo, poi, con l’aiuto di un coltello da cucina le due estremità. Se si ha in casa uno spiralizzatore, gli ortaggi possono essere inseriti al suo interno per ottenere delle strisce a forma di spaghetti. Invece, se non lo si ha a disposizione, si possono tagliare le zucchine con l’aiuto di un buon coltello o addirittura con un pelapatate.

Una volta ottenuta una forma simile a quella della pasta si può passare alla cottura dei gamberetti. Basta prendere una padella antiaderente e versare la quantità desiderata di olio e inserire poi i crostacei, facendoli rosolare a fiamma viva da entrambe le parti.

A questo punto, si può decidere di consumare gli zoodles in maniera crudista, ovvero senza cottura o, invece, di saltarli in padella per qualche minuto. Oppure, ancora, di bollirli per cinque minuti in acqua bollente. Qualsiasi scelta si prenda alla fine basterà amalgamarli ai gamberi e poi condirli con la quantità desiderata di pesto confezionato.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un primo piatto estremamente povero di calorie e veloce da preparare per evitare di appesantirsi prima e dopo Natale. Se si ha a cuore la propria salute e la propria linea in un nostro approfondimento spieghiamo un piccolo trucco per perdere qualche chilo con un rimedio naturale semplice e poco costoso, la cannella. Per scoprire qualcosa in più, ecco qui il link dell’articolo.